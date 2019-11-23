Son Dakika Haberleri: Norwich Cityli futbolcudan asker selamlı gol sevinci
Son Dakika Spor Norwich Cityli futbolcudan asker selamlı gol sevinci - Son Dakika Spor

Norwich Cityli futbolcudan asker selamlı gol sevinci

6 saat önce

Norwich City, Alman futbolcunun asker selamlı gol sevincini twitter hesabından paylaştı.

Norwich Cityli futbolcudan asker selamlı gol sevinci, System.String[]

Norwich City, Alman futbolcunun asker selamlı gol sevincini twitter hesabından paylaştı. UEFA, Türk Milli Takımı oyuncularının Arnavutluk ve Fransa maçlarındaki gol sevinçlerinde asker selamı vermesinin ardından, muhtemel siyasi provokasyon iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu hakkında disiplin soruşturması başlatmıştı.


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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:24 
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