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Norwich Cityli futbolcudan asker selamlı gol sevinci
6 saat önce
Norwich City, Alman futbolcunun asker selamlı gol sevincini twitter hesabından paylaştı.
Norwich City, Alman futbolcunun asker selamlı gol sevincini twitter hesabından paylaştı. UEFA, Türk Milli Takımı oyuncularının Arnavutluk ve Fransa maçlarındaki gol sevinçlerinde asker selamı vermesinin ardından, muhtemel siyasi provokasyon iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu hakkında disiplin soruşturması başlatmıştı.
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Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:24
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