NOS Genel Müdürü Yüksel Azerbaycan'da - Son Dakika
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NOS Genel Müdürü Yüksel Azerbaycan'da

6 saat önce

Merkezi Karabük olan Nano Otomasyon Sistemleri (NOS) Şirketi Genel Müdürü İsmail Yüksel iş gezisi kapsamında gittiği Azerbaycan'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

NOS Genel Müdürü Yüksel Azerbaycan'da, System.String[]

Merkezi Karabük olan Nano Otomasyon Sistemleri (NOS) Şirketi Genel Müdürü İsmail Yüksel iş gezisi kapsamında gittiği Azerbaycan'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.


NOS Şirketi Genel Müdürü İsmail Yüksel Azerbaycan'a gerçekleştirdiği iş gezisi çerçevesinde Türkiye'de artezyen kuyularının uzaktan kumandası projesini birlikte gerçekleştirdikleri Virtual Azerbaycan Group of Companies Yönetim Kurulu Başkanı işadamı Elvin Abbasov'un konuğu oldu.


Şirketin, 2010 yılında Karabük'te kurulduğunu ve "Geleceğe açılan pencere" sloganı altında faaliyetlerini sürdürdüklerini söyleyen İsmail Yüksel, "Şirketimiz nano otomasyon sistemleri alanındaki faaliyeti ile insanlara ve ilgili kurumlara gerekli hizmetler sunmaktadır. Virtual Azerbaycan Group of Companies ile 2 yıldır artezyen kuyularının uzaktan kumandası projesini yürütmekteyiz. Azerbaycan'ın tamamındaki tarımsal sulama kaynaklarının izlenmesi ve kontrolünü yapmaktayız. Burada scada sistemini (uzaktan kumanda) uygulamaktayız. Projemizde bu güne kadar 303 adet artezyen kuyusunun otomasyonu başarı ile gerçekleştirildi" dedi.


2020 yılında Azerbaycan'a yönelik planlarından da bahseden Yüksel, "Kardeş ülkeye yönelik ortak planlarımız büyük. Örneğin; varlık yönetim sistemleri, açık kanal su ölçümü sistemi, zirai erken uyarı sistemi (feramon tuzakları) gibi inovatif projelerimizi sürdürmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.


Azerbaycan'ın kanayan yarası olan Dağlık Karabağ konusuna da değinen Yüksel, "İşgal altındaki topraklara oldukça yakın yerlerde bulunan artezyen kuyularının otomasyonunu yaparken çok duygulandık. İşgal altındaki toprakların 300 metre yakınlığında bulunan Ağdam'ın Ortagervend köyünde çalışmalar yürütürken, karşı taraf sürekli ateşkesi ihlal ediyordu. Devamlı olarak ateş sesleri duyuyorduk. Azerbaycan topraklarının en kısa zamanda işgalden kurtulmasını yüce Rabbimiz'den dilerim" diye konuştu.


İki ülke arasında bilgi teknolojileri sistemleri alanındaki işbirliğini olumlu değerlendiren Yüksel, "Virtual Azerbaycan Group of Companies'in faaliyetlerini olumlu buluyorum. Kısa bir süre içerisinde oldukça büyük başarılar sağladı. Sadece Azerbaycan'da değil, bölgede ilklere imza attı. diyerek, temennilerini bildirdi.


Görüşmeden dolayı memnuniyet duyduğunu söyleyen Abbasov ise, bilim Teknoloji alanında 3 yıldır Türkiye ile teknoloji alışverişinde bulunduklarını ve çok sayıda ortak projeye imza attıklarını ifade etti. - KARABÜK

İsmail Yüksel, Azerbaycan, Türkiye, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 05:49 Kaynak: İHA
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