NOSAB Başkanı Erol Gülmez : "Yavaşlama döngüsünden çıkış hızlanacak" - Son Dakika
Son Dakika Güncel NOSAB Başkanı Erol Gülmez : 'Yavaşlama döngüsünden çıkış hızlanacak' - Son Dakika

NOSAB Başkanı Erol Gülmez : "Yavaşlama döngüsünden çıkış hızlanacak"

6 saat önce

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez, TÜİK tarafından açıklanan 2019 yılı Aralık ayına ilişkin sanayi üretim endeksine dair görüşlerini aktardı.

NOSAB Başkanı Erol Gülmez :

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez, TÜİK tarafından açıklanan 2019 yılı Aralık ayına ilişkin sanayi üretim endeksine dair görüşlerini aktardı.

"Sanayi bir ülkenin üretim hacminin en önemli yapı taşıdır" diyen Gülmez, ilgili kurumların üreticiye sağlayacağı yatırım teşvikleriyle, yavaşlama döngüsünden çıkışın hızlanacağını ifade etti.

NOSAB Başkanı Gülmez şunları kaydetti:

"Sanayi bir ülkenin üretim hacminin en önemli yapıtaşıdır, bu sebeple kalkınmada yüklenici olan unsurların başında gelmektedir. Sanayi sektörleri açısından baktığımızda, özellikle iç piyasaya çalışan üretici için zor bir yılı geride bıraktık. Ancak 2019 yılının son aylarında görülen artış ülke ekonomimiz açısından umut verici bir gelişmedir. Bu artışın kısa zamanda piyasalara da olumlu yönde etki etmesini temenni ediyorum. 2019 yılı sonunda da belirttiğim gibi, 2020 yılında ekonomi ve piyasaların toparlanma sürecine girmesini diliyor, ekonomik göstergelerin olumlu seyretmesini umuyorum.

İlgili kurumların üreticiye sağlayacağı yatırım teşvikleriyle, yavaşlama döngüsünden çıkışın hızlanacağı görüşündeyim. Teknolojik altyapının desteklenmesi, üretim süreçlerinin ve ürün kalitesinin iyileştirilmesi, ülkemizi dünya pazarında tercih edilir ülke durumuna getirecektir."

Türkiye İstatistik Kurumu, Organize Sanayi Bölgesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:30 Kaynak: AA
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