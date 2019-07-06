Son Dakika Haberleri: NOSAB Başkanı Gülmez OSBÜK yönetiminde
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NOSAB Başkanı Gülmez OSBÜK yönetiminde

17 dakika önce

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

NOSAB Başkanı Gülmez OSBÜK yönetiminde, System.String[]
Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:07 
Organize Sanayi Bölgesi, Ekonomi
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