NOSAB Başkanı Gülmez OSBÜK yönetiminde
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Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:07
Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi
(NOSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.
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