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NOSAB’da inovasyon konuşuldu

2 saat önce

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) ile Nilüfer Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (NİLSİAD) birlikte düzenledikleri seminerler İnovasyon Uzmanı Salih Keskin'in 'İnovasyon ama nasıl?' konulu sunumuyla devam etti.

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Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) ile Nilüfer Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (NİLSİAD) birlikte düzenledikleri seminerler İnovasyon Uzmanı Salih Keskin'in 'İnovasyon ama nasıl?' konulu sunumuyla devam etti.
Organize Sanayi Bölgesi, Salih Keskin, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:32 
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