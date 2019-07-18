NOSAB’da inovasyon konuşuldu
2 saat önce
Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) ile Nilüfer Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (NİLSİAD) birlikte düzenledikleri seminerler İnovasyon Uzmanı Salih Keskin'in 'İnovasyon ama nasıl?' konulu sunumuyla devam etti.
Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi
(NOSAB) ile Nilüfer Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (NİLSİAD) birlikte düzenledikleri seminerler İnovasyon Uzmanı Salih Keskin
'in 'İnovasyon ama nasıl?' konulu sunumuyla devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:32
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