Son Dakika Haberleri: Nosab'dan sosyal sorumluluk projesi: ben okudum sen de oku
Son Dakika Güncel Haber

Nosab'dan sosyal sorumluluk projesi: ben okudum sen de oku

29 dakika önce

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi farklı şehirlerde yaşayan çocuklar arasında dayanışma kültürünün benimsenmesi amacıyla bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.

Nosab'dan sosyal sorumluluk projesi: ben okudum sen de oku, System.String[]

Proje kapsamında, Bursa'da yaşayan çocukların okuduğu kitaplar Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki köy okullarına gönderilecek.

Proje kapsamında toplanan kitapların bir kısmı Van'ın Çaldıran ilçesinde bulunan Toprakseven İlkokulu'na karne hediyesi olarak gönderildi.

Projeden memnuniyetini dile getiren NİLSİAD Yönetim Kurulu Başkanı ve NOSAB Müteşebbis Heyeti Başkanı Yalçın Aras "Çocukların masumiyeti ve iyi niyeti biz büyüklere örnek olmalı. Bu projeyle amacımız, Bursa'da yaşayan çocuklarla Vanlı çocukları kalben buluşturmak; paylaşma duygusunu küçük yaşta onlara benimsetmek. Kitap burada temsilidir, asıl olan sevgidir ve dayanışmadır" dedi.

NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez de dayanışmanın önemine değinerek "Bursalı çocuklar hiç tanımadığı arkadaşlarının hayatına dokunuyor, onlarla yardımlaşıyor. Böylece yardımlaşmayı, dayanışmayı öğreniyorlar. Hiç tanımadıkları arkadaşlarını sevmeyi öğreniyorlar. Böyle güzelliklere ihtiyacımız var, sosyal sorumluluk projelerine devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

NOSAB "Ben Okudum Sen de Oku" projesi kapsamında bağışlanan kitapları önümüzdeki günlerde de okullara göndermeye devam edecek.

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:54 Kaynak: Bültenler
Van, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yıldırım'dan, İmamoğlu ve Küçükkaya'nın yayın öncesi görüşmesine tepki: Gayriahlaki bir durum, bu felakettir Son dakika! Türkiye, ABD'nin S-400 mektubuna yanıt gönderdi Numan Kurtulmuş: Abdülhamid Han ile Atatürk'ü birbirinden ayırmak tarihe ihanettir 6 aylık enflasyon zammı sonrası emekli maaşları ne kadar olacak?

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 14:23:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nosab'dan sosyal sorumluluk projesi: ben okudum sen de oku
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]