Son Dakika Haberleri: NOSAB Kreş, Bursa OSB firmalarına da kapılarını açtı
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NOSAB Kreş, Bursa OSB firmalarına da kapılarını açtı

22 dakika önce

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) bünyesinde faaliyet gösteren ve 2-6 yaş arası çocukları kabul eden NOSAB Kreş Akademi, yeni eğitim öğretim dönemine başladı.

NOSAB Kreş, Bursa OSB firmalarına da kapılarını açtı, System.String[]

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) bünyesinde faaliyet gösteren ve 2-6 yaş arası çocukları kabul eden NOSAB Kreş Akademi, yeni eğitim öğretim dönemine başladı.

Organize Sanayi Bölgesi, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:15 
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