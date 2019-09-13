NOSAB Kreş, Bursa OSB firmalarına da kapılarını açtı
22 dakika önce
Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) bünyesinde faaliyet gösteren ve 2-6 yaş arası çocukları kabul eden NOSAB Kreş Akademi, yeni eğitim öğretim dönemine başladı.
Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) bünyesinde faaliyet gösteren ve 2-6 yaş arası çocukları kabul eden NOSAB Kreş Akademi, yeni eğitim öğretim dönemine başladı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:15
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