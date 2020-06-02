Nostajlik tramvay 2 ay aradan sonra İstiklal Caddesi'nde seferlere başladı - Son Dakika

Nostajlik tramvay 2 ay aradan sonra İstiklal Caddesi'nde seferlere başladı

İSTANBUL - Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 5 Nisan'da durdurulan nostaljik tramvayın seferleri bu sabah saat 07.00 itibariyle yeniden başladı. Tramvaya binen vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyurken, bazı vatandaşlar tramvay hareket ederken kapılara asıldı.

Yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadele tedbirleri kapsamında 5 Nisan'da seferlerine ara verilen nostaljik tramvay bugün ilk seferlerini Taksim Meydanı'nda gerçekleştirdi. 2 ay aradan sonra sabah saat 07.00 itibarıyla yolcularını alan nostaljik tramvaya binen vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyurken, bazı vatandaşlar tramvay hareket ederken kapılara asıldı.

"Bir nostalji olsun diye bindim"

Uzun süredir tramvayı kullanmayan vatandaş, "Yaklaşık 4 ay sonra tramvaya biniyorum. Şirkette kapalı olduğu için bugün yürümek istemedim. Bir nostalji olsun diye bindim" dedi.