NOSTAJLİK TRAMVAY İSTİKLAL CADDESİ'NDE SEFERLERE BAŞLADI - Son Dakika

KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında seferlerine ara verilen nostaljik tramvay normalleşme süreciyle birlikte yaklaşık 2 ay sonra bu sabah ilk seferini İstiklal Caddesi 'nde yaptı.

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 5 Nisan'da seferlerine ara verilen nostaljik tramvay bugün ilk seferini yapmak için Taksim Meydanı'na geldi. Sabah saat 07.00 itibarıyla yolcularını alan nostaljik tramvay ilk seferini yaklaşık 2 ay sonra gerçekleştirdi. Nostaljik tramvayın seferlerine başlamasıyla İstiklal Caddesi bilinir haline dönmeye başladı.Tramvaya ait zil seslerinin İstiklal Caddesi'nde yankılandığı duyan vatandaşlar ise telefonlarını sarılarak o anları kaydetti.

- İstanbul