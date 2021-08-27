İSTANBUL-NOSTALJİ BAHÇELERİ'NİN ÜZÜMLERİ SAĞLIK VE EMNİYET PERSONELİ İÇİN - Son Dakika

Bağcılar'da eskiyi yaşatmak amacıyla hizmete sunulan Nostalji Bahçeleri'nin üzümleri bu yıl sağlık ve emniyet personeli için toplandı. Üzümlerden 500 kilo pekmez elde edildi.

Bağcılar Belediyesi tarafından ilçenin geçmişini hatırlatmak ve vatandaşlara dalından meyve yemenin mutluluğunu yaşatmak amacıyla hizmete sunulan üzüm bağında hasat gerçekleşti. Nostalji Bahçeleri Projesi'nin ilki olan Üzüm Bağı'ndan toplanan üzümler, kaynatılarak pekmeze dönüştürüldü. 500 kilo pekmez, pandemi sürecinde canla başla mücadele eden sağlık çalışanları ile polislere ikram edildi.

"BAĞCILAR HER TÜRLÜ MEYVENİN YETİŞTİĞİ BİR YER"

Etkinlikte konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Bağcılar'da geleneksel hale gelen bağ bozumu etkinliğini gerçekleştiriyoruz. İlçenin tarihine bakıldığında yeşilliklerin ve bağların bol olduğu bir yer. Bağcılar her türlü meyvenin yetiştiği bir yer" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLUĞUMUZDA ÜZÜM TİCARETİNİN YAPILDIĞI BİLİYORUZ"

İlçede hayata geçirdikleri Nostalji Bahçeleri hakkında bilgi veren Başkan Çağırıcı sözlerine şöyle devam etti:

"Çocukluğumuzda Bağcılar'da üzüm ticareti yapıldığını biliyoruz. Bağcılar özellikle bamya ve bakla ticaretinin de meşhur olduğu bir yerdi. İlçede park bahçe inşa ederken 'nostalji amaçlı bu bölgeye üzüm bağı inşa edelim' dedik. Üzüm bağını yaptık ve çok güzel mahsul veriyor. Her şeyden önce ilçedeki vatandaşlarımızın nefes alabileceği bir ortam oluştu. Meyveleri halkımızla birlikte böyle güzel ortamda hasat ediyoruz. Bir nostalji yaşıyor olmak farklı bir duygu ve his. Hemşerilerimiz çocukluğuna ve gençliğine gitti. Geçen sene hasadımızı filyasyon ekibi ve sağlık çalışanlarımız içindi. Bu sene ise sağlık çalışanları filyasyon ekibi ve emniyet mensuplarımız için olacak. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımıza bir kez daha rahmet diliyorum."

ÇAVUŞ, RAZAKİ VE BARIŞ TOPLAM 220 ÜZÜM AĞACI...

2 bin 400 metrekare üzerine kurulu bahçede 50 metrekarelik bir bağ evi bulunuyor. Bahçede; Çavuş, İtalyan, Trakya İlkeren, Yalova İncisi, Haliya, Razaki, Flames, Horoz Karası ve Barış cinsinden 220 adet üzüm ağacı bulunuyor. 220 üzüm ağacından 500 kilo pekmez elde edildi.

Görüntü dökümü:

-Üzüm bağlarından detaylar

-Başkan Lokman Çağrıcı'nın konuşması