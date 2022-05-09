'NOSTALJİ' İÇİN SERGİLENEN MOTOSİKLETİ, 'MERAKI OLDUĞU' İÇİN ÇALMIŞ - Son Dakika
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'NOSTALJİ' İÇİN SERGİLENEN MOTOSİKLETİ, 'MERAKI OLDUĞU' İÇİN ÇALMIŞ

09.05.2022 11:52

KONYA'da Dursun Karakaya'nın (50), 20 yıl önce aldığı ve 'nostalji' için iş yerinde sergilediği motosikleti çalan B.U. (14), polis tarafından yakalandı.

KONYA'da Dursun Karakaya'nın (50), 20 yıl önce aldığı ve 'nostalji' için iş yerinde sergilediği motosikleti çalan B.U. (14), polis tarafından yakalandı. B.U'nun polise verdiği ifadede hırsızlığı "Motosiklet merakım olduğu için yaptım" dediği öğrenildi.

Olay, Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Çifteler Sokakta kömür satışı yapan Dursun Karakaya'ya ait iş yerinde meydana geldi. Gece saatlerinde iş yerine gelen 2 kişiden 1'i gözcülük yaparken, diğeri de kapı camını kırarak içeri girdi ve Karakaya'nın 20 yıl önce aldığı ve 'nostalji' için sergilediği motosikleti alıp kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Sabah iş yerine gelen Karakaya, motosikletinin çalındığını fark edince polise haber verdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, iş yeri ve çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceledi. Yapılan araştırma sonucu motosikleti çalan kişinin B.U. olduğu belirledi. Ekipler B.U.'yu, dün Hasan Dede Mescit Mahallesi'nde motosikleti sakladığı metruk bir binada yakalandı. Gözaltına alınan B.U.'nun, ilk ifadesinde "Motosiklet merakım olduğu için yaptım" dediği öğrenildi. B.U. Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilirken, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Motosiklet sahibine teslim edildi.

'NOSTALJİ' İÇİN SERGİLENEN MOTOSİKLETİ, 'MERAKI OLDUĞU' İÇİN ÇALMIŞ
'NOSTALJİ' İÇİN SERGİLENEN MOTOSİKLETİ, 'MERAKI OLDUĞU' İÇİN ÇALMIŞ
'NOSTALJİ' İÇİN SERGİLENEN MOTOSİKLETİ, 'MERAKI OLDUĞU' İÇİN ÇALMIŞ
'NOSTALJİ' İÇİN SERGİLENEN MOTOSİKLETİ, 'MERAKI OLDUĞU' İÇİN ÇALMIŞ
'NOSTALJİ' İÇİN SERGİLENEN MOTOSİKLETİ, 'MERAKI OLDUĞU' İÇİN ÇALMIŞ
'NOSTALJİ' İÇİN SERGİLENEN MOTOSİKLETİ, 'MERAKI OLDUĞU' İÇİN ÇALMIŞ

YORUMLAR
500
20 yıldır nostalji yaptığı motosikleti 35 saniyede böyle çalındı 20 yıldır nostalji yaptığı motosikleti 35 saniyede böyle çalındı Maltepe'de 100 bin TL'lik motosikleti ittirerek böyle çaldılar Maltepe'de 100 bin TL'lik motosikleti ittirerek böyle çaldılar

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'NOSTALJİ' İÇİN SERGİLENEN MOTOSİKLETİ, 'MERAKI OLDUĞU' İÇİN ÇALMIŞ - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'NOSTALJİ' İÇİN SERGİLENEN MOTOSİKLETİ, 'MERAKI OLDUĞU' İÇİN ÇALMIŞ - Son Dakika
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