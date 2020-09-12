Nostalji kasetler, iş yerine hem sergi hem de dekor oldu - Son Dakika

Nostalji kasetler, iş yerine hem sergi hem de dekor oldu

Elazığ'da bir çay ocağı işletmecisi 30 yıl önce aldığı yüzlerce kaseti, duvara asarak sergilemeye başladı

ELAZIĞ - Elazığ'da çay ocağı işletmeciliği yapan Ahmet Türkgüzeli (52), 1990 yılından itibaren satın aldığı, bugünlerde bulunması zor olduğu için nostaljik bir anı olarak kalan sanatçıların kasetlerini iş yerinde duvara asarak sergiliyor.

Merkez bağlı Yeni mahalle Hamdi Başaran caddesinde çay ocağı işleten 52 yaşındaki Ahmet Türkgüzeli, gençlik yıllarında satın aldığı yaklaşık bine yakın kaseti iş yerinin duvarına yapıştırdı. Nostalji yıllarını müşterilerine yaşatmak isteyen Türkgüzeli, çay ocağının duvarına yerini telefonlar, USP, CD ve DVD'lerin alması nedeniyle artık kullanılmayan kasetlerden oluşan "nostaljik" koleksiyonu oluşturdu.

1990 yılından itibaren kaset biriktirdiğini belirten Ahmet Türkgüzeli,"Gençlik yıllarımdan itibaren kasetlere bir merakım vardı. Sevdiğim bütün sanatçıların kasetlerini aldım.Koleksiyonumda bine yakında kaset var"dedi.

Kasetleri iş yerinde duvara yapıştırarak müşterilerinin görmesini sağladığını aktaran Türkgüzeli,"İş yerimde kasetleri sergiliyorum. Özellikle gençlerin kasetleri görmesini istiyorum. Artık kasetlerin satışı yok.Müşterilerimin hoşuna gidiyor. Nostaljik bir hava oluşturuyor. Kasetlerimi almak isteyenler var. Ciddi paralarda teklif ediyorlar.Ama benim satmaya niyetim yok. Koleksiyonumu bulabilirsem daha da büyütmek istiyorum"ifadelerini kullandı.

Artık kullanılmayan kasetlerin nostalji bir hava verdiğine dikkat çeken müşterilerden Oğuzhan Türk(26), "Çay ocağında böyle bir nostalji ortamını görmek bizleri mutlu ediyor.Bizlerde gelip eski yıllarda popüler olan sanatçıların kasetlerini görüyoruz. Yaşımız itibariyle bir çok sanatçıyı tanımadığımız için kasetleri görünce bizler de merak edip araştırma yapıyoruz.Bazen de mekan sahibinden bilgi alıyoruz"ifadelerini kullandı.