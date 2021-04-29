Nostalji kokan dükkanında dede mesleğini sürdürüyor - Son Dakika

Nostalji kokan dükkanında dede mesleğini sürdürüyor

29.04.2021 10:29

Nostalji kokan dükkanında dede mesleğini sürdürüyor Ağrı'da 36 yıldır dedesinden kalan ayakkabı tamirciliği işini yapan Selami Yılmaz, unutulmaya yüz tutmuş mesleğini nostalji kokan dükkanında devam ettiriyor.

Nostalji kokan dükkanında dede mesleğini sürdürüyor

AĞRI - Ağrı'da 36 yıldır dedesinden kalan ayakkabı tamirciliği işini yapan Selami Yılmaz, unutulmaya yüz tutmuş mesleğini nostalji kokan dükkanında devam ettiriyor.

Ağrı'da dedesinden kalan ayakkabı tamirciliği işini dayılarından öğrenen 47 yaşındaki Selami Yılmaz, eski Ağrı mimarisinin örneği niteliğinde olan dükkanında 36 yıldır bu işi sürdürüyor. Ayakkabı tamirciliğinin bir sanat olduğunu belirten Selami Yılmaz, dedesinin kazandığı müşterilere torunu olarak hizmet vermeye devam ediyor.

"Okuyamayınca sanatı tercih ettik"

36 yıldır sürdürdüğü bu mesleği çırak bulmakta zorlandığı için sonraki nesillere aktarmanın zor olgunu söyleyen Selami Yılmaz, "1984 yılından beri çalışıyorum. Dededen kalma bir meslek. Okuyamadık. Okuyamayınca sanatı tercih ettik. Eskiden geliri olan bir işti. Zamanla ister istemez talep azalıyor. Eskisi gibi değil. Çırak bulmak zor oluyor. Bu işi bizden sonraki nesillere bırakmak zaman ister tabi. 36 yıldır bu işi yapıyorum, 30 yıldır da ben bu dükkandayım. Dededen kalma bir meslek. Ben dayımdan öğrendim, dayım da dedemden öğrenmiş. Bu şekilde devam ettiriyoruz." İfadelerine yer verdi.

"Dükkanın bu şekilde nostaljik kalmasını istiyorum"

Gelen müşterilerin eski olan dükkanını değiştirmesini söylediklerini dile getiren Selami Yılmaz, eski Ağrı mimarisini yansıtan dükkanının nostaljik görünümünde kalmasını istediği için değiştirmediğini söyleyerek, "Uzun süredir bu işi yaptığımız için gelen müşteriler dükkanı değiştirmemi söylüyorlar. Bende dükkanı değiştirmektense bu şekilde nostaljik kalmasını istiyorum. Eski halinde kalması daha hoş bir görüntü veriyor. Yeni nesillerde eskiyi tercih ediyor çünkü nostalji kokuyor. Malzemelerimiz baya eski. Kullandığımız makinalar geçmiş tarihten kalma makinalar. Çocuklarımın okumasını tercih ediyorum ama eğer devam ettiremezlerse tabi ki tercihimiz sanattır. Sanat kötü bir şey değil. Sanat hiçbir zaman ölmez. Sadece eskiye göre rağbet yok." dedi.

"Eskiden dedesine giderdik şimdi torununa geliyoruz"

Dededen toruna devam eden mesleğin daimi müşterisi olan Mustafa Yaman, eskiden el makinaların yaptığı dikişlerin elle yapıldığını söyleyerek, "Ustamın rahmetli dedesi vardı. Tabi o zamanlar bu makinalar yoktu. Bu makinaların yaptığı dikişleri onlar elle yapardı. El emeği göz nuru deriz ya o vardı. O zamanlar gençtik dedesinin yanına geliyorduk. Rahmetli dedesi vefat etti. Eskiden dedesine giderdik şimdi torununa geliyoruz" şeklinde konuştu.

Nostalji kokan dükkanında dede mesleğini sürdürüyor
Nostalji kokan dükkanında dede mesleğini sürdürüyor
Nostalji kokan dükkanında dede mesleğini sürdürüyor
Nostalji kokan dükkanında dede mesleğini sürdürüyor
Nostalji kokan dükkanında dede mesleğini sürdürüyor
Nostalji kokan dükkanında dede mesleğini sürdürüyor
Nostalji kokan dükkanında dede mesleğini sürdürüyor
Nostalji kokan dükkanında dede mesleğini sürdürüyor
Nostalji kokan dükkanında dede mesleğini sürdürüyor
Nostalji kokan dükkanında dede mesleğini sürdürüyor
Nostalji kokan dükkanında dede mesleğini sürdürüyor
Nostalji kokan dükkanında dede mesleğini sürdürüyor
Nostalji kokan dükkanında dede mesleğini sürdürüyor
Nostalji kokan dükkanında dede mesleğini sürdürüyor
Nostalji kokan dükkanında dede mesleğini sürdürüyor
Nostalji kokan dükkanında dede mesleğini sürdürüyor
Nostalji kokan dükkanında dede mesleğini sürdürüyor

Selami Yılmaz, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nostalji kokan dükkanında dede mesleğini sürdürüyor - Son Dakika


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