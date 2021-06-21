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Nostalji Rüzgarı Bodrum'da esti - Son Dakika

Nostalji Rüzgarı Bodrum'da esti

21.06.2021 13:42
Nostalji Rüzgarı Bodrum'da esti, System.String[]

Klasik Otomobil Kulübü tarafından düzenlenen 2021 Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası'na dahil ICRYPEX Bahar Rallisi ve ICRYPEX Batı Anadolu Rallisi 19-20 Haziran tarihlerinde Bodrum'da gerçekleştirildi.

En eskisi 1958 model Mercedes 190SL, en yenisi ise 1991 model Mazda MX5 olan 87 otomobilin katılımıyla organize edilen yarışlarda ayrıca turing olarak adlandırılan gezi kategorisinde de katılımcılar maviyle yeşilin buluştuğu Bodrum yarımadasının tarihi ve doğa güzellikleriyle büyüleyen rotasında keyifli bir hafta sonu geçirdiler. Pandemi nedeniyle 1 yıl aradan sonra ilk kez bir araya gelen ekipler, her iki yarışta da trafiğe açık yollarda belirlenen kontrol noktaları arasındaki mesafeleri belirli bir hızda geçme esasına dayalı 'Sabit Hız Testleri'nden oluşan parkuru hatasız bir şekilde tamamlamaya çalıştılar.

19 Haziran Cumartesi günü Hapimag Sea Garden Resort Bodrum'dan başlayan 2021 ICRYPEX Bahar Rallisi'nde Kızılağaç, Mumcular, Fesleğen, Pınarköy rotasını takip ederek Gökova körfezine ulaşan ekipler, Ören Marina'daki molanın ardından Türkevleri, Çökertme, Kızılağaç'tan geçerek Yalı Mahallesi'nde yarışı tamamladılar. Sezonun ilk yarışını Hasan Tunç-Kaan Şakar ekibi kazanırken, ikinciliği Harun Ümit Yaşar-Dilek Yaşar ve üçüncülüğü de Selim Bacıoğlu-Handan Bacıoğlu ekibi elde etti.

İkinci yarış olan ICRYPEX Batı Anadolu Rallisi ise 20 Haziran Pazar sabahı yine Yalı mahallesinden başlayarak Hapi Mag See Garden Hotel'den başlayarak, Çamlık, Bodrum, Bitez, Ortakent, Gürece, Dereköy, Kadıkalesi, Turgutreis rotasının ardından Akyarlar'da sona erdi. Sezonun ikincisi yarışını da Hasan Tunç-Kaan Şakar ekibi kazanırken, ikinciliği Mehmet Hüzmen- Gökhan Onur ve üçüncülüğü de Şenol Evren-Gezin Evren ekibi elde etti.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) himayesinde 2021 Demir Berberoğlu Sezonu kapsamında düzenlenen organizasyon, Pazar akşamı Radisson Collection Hotel'de gerçekleştirilen ödül töreni ile sona erdi. TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı yarışın ardından yaptığı açıklamada; Sezon açılışını Nisan ayında Bodrum'da yaptıktan sonra, Klasik Otomobil Kulübü tarafından düzenlenen ralliye yine Bodrum'un ev sahipliği yapmasından ve Bodrum'un otomobil sporlarına verdiği destekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Genel Klasmanda ilk üç dereceyi paylaşan ekipler, Günay İnan tarafından tasarlanan, sağlık çalışanlarından ilham alan kalp figürlü özel kupaların sahibi oldular. Ödül töreninde genel klasman ve kategori kupalarının haricinde, Radisson Collection, Happimag Sea Garden Resort ve ICRYPEX'in verdiği ödüller de sahiplerini buldu. Babalar ve çocuklarından oluşan ekipler ise 'Babalar Günü'nü ödül töreninde kutlama şansı buldular.

Nostalji Rüzgarı Bodrum'da esti

Batı Anadolu, Otomobil, Haziran, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Nostalji Rüzgarı Bodrum'da esti - Son Dakika


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