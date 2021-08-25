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Nostalji vapuru 65 yaş üzeri yolcular için seferde - Son Dakika

Nostalji vapuru 65 yaş üzeri yolcular için seferde

25.08.2021 13:11
Nostalji vapuru 65 yaş üzeri yolcular için seferde, System.String[]

İzmir Körfezinin 70 yıllık emektarı Bergama Vapuru, bu kez 65 yaş üstü İzmirliler için sefere çıkarken, pandemi kısıtlamaları nedeniyle uzun süre sosyal yaşamdan uzak kalan bu yaş grubundakiler eğlenceli körfez turuyla keyifli vakit geçirdi.

İzmir Körfezinin 70 yıllık emektarı Bergama Vapuru, bu kez 65 yaş üstü İzmirliler için sefere çıkarken, pandemi kısıtlamaları nedeniyle uzun süre sosyal yaşamdan uzak kalan bu yaş grubundakiler eğlenceli körfez turuyla keyifli vakit geçirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, tarihi Bergama Vapuru ile nostalji seferlerine pandemi kısıtlamasından en çok etkilenen 65 yaş ve üzeri İzmirlilerle başladı. Nostalji Vapuruyla, müzik dinletileri eşliğinde düzenlenen turlara katılanlar, üç saat boyunca keyifli bir Körfez turu yaptı. Tur süresince yolculara İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Grand Plaza tarafından ücretsiz çay ve su ikram edildi.

Üçkuyular İskelesi'nden saat 10.00'da hareket eden Bergama Vapuru'nun özel seferi yine Üçkuyular'da son buldu. Körfezin eşsiz manzarasının tadını çıkaran 65 yaş ve üzerindeki İzmirliler müzik ve dans eşliğinde yolculuk yaparken, bu güzel anları ölümsüzleştirerek hatıra fotoğrafı çekildi.

Bir sonraki sefer 31 Ağustos'ta

Körfez manzarasıyla keyifli bir yolculuk deneyimi yaşamak isteyen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, rezervasyon yaptırarak turlara katılabiliyor. İZDENİZ A.Ş. yolcuların talepleri doğrultusunda, eylül ayı boyunca da sefer günlerinin artırılabileceğini bildirdi. 175 kişi kapasiteyle sınırlandırılan yolculuğun biletleri ise sembolik olarak belirlenen kişi başı 1 TL ücretle satışa sunuluyor. Rezervasyon yaptırmak isteyenlerin, iletişim@izdeniz.com.tr adresinden veya 0552 035 88 22- 0232 320 00 35 numaralarından bilgi alabiliyor.

Körfezin emektarı moral kaynağı oldu

Pandemi süresinde aylar boyunca evlerine kapanmak zorunda kalan İzmirlilerden Meryem Can, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e bize böyle bir hizmet sunduğu için çok teşekkür ediyoruz. İki yıldan beri dışarı çıkmıyorduk. Bu ilk vapur seferim oldu. Körfez gezisi bizlere çok iyi geldi" dedi.

Çok mutlu olduğunu dile getiren Nuray Ak ise şöyle dedi:

"Hastalıklardan dolayı dışarıya çıkamıyorduk. Bu gezi bize büyük bir moral kaynağı oldu. Körfez gezilerinin devamı gelirse biz de haftada bir gün buraya geliriz. Ben bastonumla bile geldim buraya. Bizler deşarj olmuş oluruz."

Eski TRT Türk Sanat Müziği solisti Güzide Sümer de, seslendirdiği şarkılarla güne renk kattı.

Bergama Vapuru Körfez'in simgesi

Bergama Vapuru; 1951'de Almanya Bremen'de motorlu yolcu gemisi olarak yapıldı. Uzunluğu 44,4 metre, genişliği 8,08 metre, su kesimi 1,9 metre. Her biri 385 beygir gücünde 2 adet dizel motoru var. Çift pervaneli ve 11 mil hız yapıyor. Bergama Vapuru, hurdaya çıkmayı beklerken merhum Ahmet Piriştina'nın talimatıyla restore edildi. Bergama Vapuru, İzmir Körfezi'nde Deniz İşletmeleri'ne bağlı olarak uzun süre hizmet vermelerinin ardından devreden çıkarıldı. - İZMİR

Nostalji vapuru 65 yaş üzeri yolcular için seferde
Nostalji vapuru 65 yaş üzeri yolcular için seferde
Nostalji vapuru 65 yaş üzeri yolcular için seferde
Nostalji vapuru 65 yaş üzeri yolcular için seferde

Pandemi, Bergama, Körfez, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nostalji vapuru 65 yaş üzeri yolcular için seferde - Son Dakika


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