Nostaljik araba severler için sinema günleri - Son Dakika

Gaziantep'te nostaljik araba severler için sinema günleri düzenlenecek.



Büyükşehir Belediyesi Corona Salgını sonrası ülke genelinde girilen kontrollü normalleşme sürecinde kültür sanat etkinliklerine sosyal mesafe ve hijyen gözeterek yeniden başlıyor. Bu doğrultuda büyükşehir, düzenleyeceği "Arabalı Sinema Günleri" hem vatandaşları eski günlere götürecek hem de araba içlerinde dahil sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyum sağlanacak. https://arabalisinema.gaziantep.bel.tr internet adresinden rezervasyonun yapılacağı etkinlikte Hitit Kültür Kapısı'nda 03 Temmuz'da Aşk Tesadüfleri Sever, 04 Temmuz'da Selvi Boylum Al Yazmalım, 05 Temmuz'da ise Sarıkamış Çocukları filmleri sinemaseverlerle buluşacak. Alleben Göleti 1 Nolu otoparkında ise 06 Temmuz, 07 Temmuz, 08 Temmuz'da film gösterimi yapılacak. Gazi şehirliler alandaki dev ekrandan filmi izlerken, arabanın radyosundan verilen frekansla sesini dinleyebilecek.



Arabalı Sinema Günleri'nde belli başlı kurallar ön plana çıkıyor. Rezervasyonla yapılan etkinlikte binek araçlarla katılım şart koşulurken, minibüs, kamyonet tarzı araçlar görüşü engelleyeceği için alana alınmayacak. Etkinlik alanında maske takımı zorunlu iken araçlarda en fazla 3 kişi olması gerekiyor. Alanda Arabalardan çıkılmayacak, film arası verilmeyecek. Büyükşehir Belediyesi, etkinliğe katılanlara ikram servisinde bulunacak. - GAZİANTEP