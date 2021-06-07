Nostaljik Bergama Vapuru Körfez Turlarına Hazır - Son Dakika

İzmir'de deniz ulaşımının tarihi simgelerinden Bergama Vapuru, bakım ve onarım çalışmalarının ardından Körfez'e döndü. Nostaljik vapur, isteyen kurum ve kuruluşların özel kutlamalarına ve kurumsal etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ A. Ş. bünyesindeki nostaljik Bergama Vapuru, bakım-onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından konuklarını ağırlamak için sefere çıkmaya hazır hale getirildi. Uzun yıllar Körfez'in iki yakası arasında milyonlarca İzmirliyi taşıyan Bergama Vapuru, bir süredir farklı bir alanda hizmet veriyor.

İZDENİZ Genel Müdürü Ümit Yılmaz, oturan ve ayakta olarak toplam 368 kişi ağırlama kapasiteli Bergama Vapuru'nun, isteyen kurum ve kuruluşlara kiralanacağını; yemekli, yemeksiz özel kutlamalara, gezilere ve kurumsal şirket organizasyonlarına ev sahipliği yapacağını söyledi. Turlara, İZDENİZ'in deneyimli kadrosunun eşlik edeceğini belirten Yılmaz, "Vapurumuz, İzmir Körfezi'nde, eşsiz kent manzaraları eşliğinde özel turlar yapacak. Kalkış ve varış noktası Üçkuyular İskelesi olacak. Saatlik olarak kiralanabilecek" dedi.

Kiralama için iletişim

44, 4 metre uzunluğunda ve 8, 08 metre genişliğinde olan Bergama Vapuru, 1951 yılında Almanya'nın Bremen kentinde üretildi. Kiralama için iletişim@izdeniz. com. tr adresinden ya da 0232 320 00 35 numaralı telefondan bilgi alınabilir.