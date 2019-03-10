Son Dakika Haberleri: Nostaljik Kadınlar Matinesi Tekrar Gün Yüzüne Çıktı

Nostaljik Kadınlar Matinesi Tekrar Gün Yüzüne Çıktı

1 saat önce

Eski nostaljik matine atmosferleri İsfanbul'da kadınlar için tekrar gün yüzüne çıktı.

Nostaljik Kadınlar Matinesi Tekrar Gün Yüzüne Çıktı, System.String[]
Eski nostaljik matine atmosferleri İsfanbul'da kadınlar için tekrar gün yüzüne çıktı. 

 

Kadınlar günü etkinlikleri kapsamında İsfanbul AVM, kadınlar tarafından özlenen matine klasiğini yeniden canlandırdı. Türk Sanat Müziği sanatçıları Ufuk Uğuriş ve Sadiye Erimli, tüm kadınlar için neşe dolu bir matine konseri düzenledi. Kadınların gönüllerince eğlendiği matine renkli görüntülere sahne oldu.

 

Eski nostaljik yarışmaların da yer aldığı matinede kadınlar, sürpriz hediyeler, komedi showları, nostaljik müzik dinletisi ve matine konser gösterileri ile eğlence dolu dakikalar geçirdi.

 

İsfanbul AVM'nin kadınlara özel düzenlediği matine, bugün saat 14.00'te ziyaretçilerini bekliyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 11:01 Kaynak: DHA

Erimli, Güncel
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