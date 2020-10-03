Nostaljik minibüs gençlerin ekmek kapısı oldu - Son Dakika

Nostaljik minibüs gençlerin ekmek kapısı oldu

Bir zamanlar trafikte adından söz ettiren minibüsler şimdi ise Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gençlerin ekmek kapısı oldu.

Nostaljik minibüs gençlerin ekmek kapısı oldu, System.String[]

Bir zamanlar trafikte adından söz ettiren minibüsler şimdi ise Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gençlerin ekmek kapısı oldu.

Gençler tarafından uygun bir fiyatla alınarak ilçe merkezine getirilen nostaljik araçlarda köfte, ızgara ve kumru gibi çeşitli yemek türleri yapılıyor. Gece geç saatlere kadar vatandaşlara hizmet veren nostaljik araçlar, gençler için yeni bir ekmek kapısı oldu. Daha önce işsiz olduğu için başka illerde çalışmak zorunda kaldığını belirten 23 yaşındaki Yusuf Gez, nostaljik bir araç alarak kendi iş yerinin sahibi olduğunu belirterek, "Yıllarca gurbete çalışmaya gitmek zorunda kalıyordum. En son Antalya'ya çalışmaya gittiğimde böyle bir işin yapıldığını gördüm. Neden bizim memlekette de yapılmasın diye düşündüm ve 20 bin Türk Lirası'na İstanbul'dan bulduğum nostaljik aracı Siverek'e getirip çalışmaya başladım. Borçla başladığım işimi kurarak insanlarımızın rahat, güvenli ve sağlıklı bir şekilde zamanlarını geçirebileceği bir ortama kavuşturdum. Yaklaşık 6 aydır işlerimiz çok şükür iyi gidiyor. Pandemi süreci tabi ki bizi de etkiledi. Gündüzleri genellikle çalışmıyoruz ama gece geç saatlere kadar vatandaşların da ilgisi olduğu için hizmetimize devam ediyoruz" dedi.

Yaptığım iş ile geçimimi sağlıyorum

Kumru ve köftecilik iş yerini işleten bir çocuk babası 23 yaşındaki Yusuf Gez, "Çalışmanın ne ayıbı var ne de yaşı. Ben genç olabilirim. Bazı arkadaşlarım bu işi yapmaktan çekiniyorlar. Çalışmak kadar güzel bir şey yoktur. Çok şükür bu işle ailemi geçindiriyorum. Bu işi yapmaktan ve mesleğimi yürütmekten gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

Vatandaşların uğrak yeri haline geldi

Daha önce ilçede böyle yerlerin olmadığını belirten Turan Açık ise "Köfte ve kumru yiyecekleri gençler için maddi olarak uygun bir fiyat oluyor. Genellikle gece geç saatlere kadar açık olduğu için uğrak bir yer. Nostaljik olarak da güzel bir ortam. Hem dinleniyoruz hem de böyle güzel bir ortamda yemek yeme imkanımız oluyor. Genç esnafımızın emek vererek hazırladığı bu güzel ortamdan dolayı kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Nostaljik minibüs gençlerin ekmek kapısı oldu
Nostaljik minibüs gençlerin ekmek kapısı oldu
Nostaljik minibüs gençlerin ekmek kapısı oldu
Nostaljik minibüs gençlerin ekmek kapısı oldu
Nostaljik minibüs gençlerin ekmek kapısı oldu
Nostaljik minibüs gençlerin ekmek kapısı oldu
Nostaljik minibüs gençlerin ekmek kapısı oldu

Şanlıurfa, Siverek, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 09:54 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nostaljik minibüs gençlerin ekmek kapısı oldu - Son Dakika

YORUMLAR (1)

Son Dakika

Doğum gününde otomobil çalan alkollü genç kaza yaptı Virajı alamadı, otomobiliyle evin bahçesine uçtu Kocasından öldüresiye dayak yiyen kadını polis kurtardı Genç kız pencereden atlayıp motosiklet hırsızlarını neye uğradığını şaşırttı Boavista'lı Angel Gomes, orta sahadan kaleciyi avladı Emekli maaşları ocak ayında 286 lira artacak Konut kredilerindeki artış 9 ayda 80 milyar liraya dayanarak rekor kırdı Azerbaycan Ordusu, Dağlık Karabağ'da bir grup Ermeni askeri esir aldı
Ermeni askerler kaçmasınlar diye ayaklarından mevzilere zincirlendi Ermeni askerler kaçmasınlar diye ayaklarından mevzilere zincirlendi         
15:46
Türkiye Varlık Fonu, THY hisselerini satacağına ilişkin iddiaları yalanladı Türkiye Varlık Fonu, THY hisselerini satacağına ilişkin iddiaları yalanladı         
15:37
Koronaya yakalanan ve nefes almakta zorlanan Trump'a 'Remdesivir' tedavisi uygulanıyor Koronaya yakalanan ve nefes almakta zorlanan Trump'a 'Remdesivir' tedavisi uygulanıyor         
15:31
Arkalarını yaslayarak çay-kahve içtikleri tarihi eserin 2000 yıllık olduğunu öğrenen taksiciler, şaşkınlıklarını gizleyemedi Arkalarını yaslayarak çay-kahve içtikleri tarihi eserin 2000 yıllık olduğunu öğrenen taksiciler, şaşkınlıklarını gizleyemedi         
15:08
Bodrum katını zindana çeviren adam sosyal medyadan tuzağa düşürdüğü kadınları pazarladı Bodrum katını zindana çeviren adam sosyal medyadan tuzağa düşürdüğü kadınları pazarladı         
14:52
Motosiklet tutkusu, astsubay çavuşu hayattan kopardı Motosiklet tutkusu, astsubay çavuşu hayattan kopardı         
14:23
İBB, Taksim'de sembol olan simit tezgahlarını kaldırıyor İBB, Taksim'de sembol olan simit tezgahlarını kaldırıyor         
13:45
Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç'in dizisindeki bir sahneye isyan etti: Bıktım sizden Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç'in dizisindeki bir sahneye isyan etti: Bıktım sizden         
12:59
Cezaevinde öldü, cenazesiyle son mektubu aynı gün evine gitti Cezaevinde öldü, cenazesiyle son mektubu aynı gün evine gitti         
12:22
Ünlü haber sunucusu Ece Üner'i makyajsız görenler tanımakta güçlük çekti Ünlü haber sunucusu Ece Üner'i makyajsız görenler tanımakta güçlük çekti         
12:00
Gerçeği aratmayan soygun tatbikatını izleyenler, gözlerine inanamadı Gerçeği aratmayan soygun tatbikatını izleyenler, gözlerine inanamadı         
11:57
2016'dan beri aranan 4 FETÖ zanlısı saklandıkları çatıda yakalandı 2016'dan beri aranan 4 FETÖ zanlısı saklandıkları çatıda yakalandı         
11:49
Vardiya dönüşü evde sevgilisi ile birlikte yakaladığı genci bıçakladı Vardiya dönüşü evde sevgilisi ile birlikte yakaladığı genci bıçakladı         
11:29
Şarampole sürüklenen TIR, Zap Suyu'na 1 metre kala durabildi Şarampole sürüklenen TIR, Zap Suyu'na 1 metre kala durabildi         
11:21
Azerbaycan'daki görüntüyü Ermenistan diye yutturacaklardı, sunucu bayrağı fark etti: Deli misiniz siz? Azerbaycan'daki görüntüyü Ermenistan diye yutturacaklardı, sunucu bayrağı fark etti: Deli misiniz siz?         
11:19
Bodrum'da güpegündüz ilişkiye giren erkek grubunu görüntüleyen vatandaş isyan etti: Kadına çocuğa aldırmadan grup olarak ilişkiye giriyorlar Bodrum'da güpegündüz ilişkiye giren erkek grubunu görüntüleyen vatandaş isyan etti: Kadına çocuğa aldırmadan grup olarak ilişkiye giriyorlar         
08:46
İngiltere'deki yapılan araştırmaya göre; koronavirüsün en belirgin semptomu koku kaybı İngiltere'deki yapılan araştırmaya göre; koronavirüsün en belirgin semptomu koku kaybı         
15:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2020 16:13:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Nostaljik minibüs gençlerin ekmek kapısı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei