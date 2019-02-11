Nostaljik Tramvay 105 Yaşında

İstanbullular için nostaljik önemi olan ve ilk seferine 1914'te çıkan elektrikli tramvaylar, 105. yaşını kutluyor.
Nostaljik tramvayın 105. yılı için Beyoğlu
Tünel meydanında kutlama yapıldı. İBB
Engelliler Müdürlüğü Avrupa
Müzik Grubu kutlamalar kapsamında mini bir konser verdi. İETT
Genel Müdür Yardımcısı Hasan Özçelik, burada yaptığı konuşmada, İstanbul'un raylı sistem serüveninin, 1869'da Dersaadet Tramvay Şirketi'nin kurulmasıyla başladığını anımsatarak, "İlk raylı sistem, 1871'de Azatkapı- Beşiktaş
arasında atlı tramvaylarla başlamış, daha sonra 1912 Balkan Savaşları'nın başlamasıyla birlikte atların askere çağrılması nedeniyle, iki yıl kadar ara verilmiştir." dedi.
1913'te Silahtarağa'da elektrik fabrikasının kurulmasıyla birlikte ilk elektrik üreten çalışmalardan birinin de raylı sistem olduğunu anlatan Özçelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"11 Şubat 1914'te iki yıl aradan sonra yenilenerek ve bu kez elektrikli olarak modernize edilmiş araçlarla, İstanbul'da tekrar raylı sistem serüveni başlamış oldu. İstanbul'un ikinci raylı sistemi dünyanın ikinci metrosu diyebileceğimiz Tünel de dünyanın ikinci metrosu olma özelliğine sahiptir. 1914'te serüveni başlayan raylı sistemler ağımız bugün itibarıyla 170 kilometredir ve şu an inşaatı devam eden 285 kilometre ile birlikte daha da genişlemiş olacak. İBB Başkanı Mevlüt Uysal
Bey ve TBMM Başkanımız ve İstanbul'umuzun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
'ın açıklamaları doğrultusunda, 2023 vizyonu çerçevesinde raylı sistem ağımız bin kilometreye ulaşacak. Böylece İstanbul, raylı sistemlerle örülmüş olacak. Raylı sistemlerin toplu ulaşım aracı olarak kullanımındaki elektrikli kısmının, 105. yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum."
Kutlama programında, vatandaşlara, pamuk şeker, salep ve nostaljik İstanbul tramvayların resimleriyle süslenen, "İstanbul'un aşkıdır tramvay" yazılı yastıklar hediye edildi.
Nostaljik tramvay
Adı Beyoğlu ile özdeş hale gelen tramvaylar ilk seferini 11 Şubat 1914 tarihinde yapmıştı. İstiklal Caddesi
'nin vazgeçilmezleri arasına giren tramvay, gelişen teknolojilere ve şehirleşmeye yenik düşerek 1961 yılında Avrupa Yaka'sında, 1966'da ise Anadolu Yakası
'nda son seferine çıkarak yolcularına veda etti.
Daha sonra sembolik olarak İstiklal Caddesi'nde yeniden çalıştırılan tramvay, bugünkü hattı olan Tünel- Taksim
arasındaki yolculuğunu sürdürüyor.