"Nostaljik Tramvay" projesinin ihalesi ertelendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesince 14 Nisan'da yapılacağı açıklanan "Nostaljik Tramvay" projesi ihalesinin ertelendiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, ihalenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, şehir merkezinde gerçekleştirilecek çalışmaların bir sıkıntı oluşturmaması, sürecin daha etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için ihalenin ertelenmesine karar verildiği bilgisi paylaşıldı.