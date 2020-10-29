Nostaljik tramvayda 29 Ekim coşkusu - Son Dakika

Nostaljik tramvayda 29 Ekim coşkusu

29.10.2020 16:34
Nostaljik tramvayda 29 Ekim coşkusu, System.String[]

İSTANBUL'un simgeleri arasında yer alan Taksim Meydanı ile Tünel arasında sefer yapan nostaljik tramvayda 29 Ekim coşkusu yaşandı.

İSTANBUL'un  simgeleri arasında yer alan Taksim Meydanı ile Tünel arasında sefer yapan nostaljik tramvayda 29 Ekim coşkusu yaşandı. Cumhuriyetin kuruluşunun 97'nci yılı kutlamaları nedeniyle nostaljik tramvayda bando takımı tarafından marşlar ve şarkılar çalındı.

Cumhuriyetin 97'nci yıl dönümü kutlamaları İstanbul'un çeşitli noktalarında coşkuyla kutlandı. Onlardan biri de Taksim'de gerçekleşti. Taksim Meydanı ile Tünel arasında sefer yapan nostaljik tramvayda bando gösteri yapıldı. Gösteride Taksim Meydanı'ndan Tünel'e kadar nostaljik tramvayda bando takımı tarafından marşlar ve şarkılar çalındı. Tüm yol boyunca coşkuyla marşlar çalan bando takımına çevredeki vatandaşların ilgisi de büyük oldu. Vatandaşlar çalan marş ve şarkılara eşlik ederken o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Nostaljik tramvayda çocuklarıyla seyahat eden vatandaşlardan Ramazan Taşbaşı, "Çok duygulandık, çok harikaydı. Cumhuriyetimizin 97'nci yılı kutluyoruz. Atatürk ve silah arkadaşlarına rahmet diliyorum. Yol çok eğlenceliydi, özellikle çocuklar çok mutlu oldu" derken 9 yaşındaki kızı Azra Taşbaşı da "Çok beğendim, çok güzeldi. Atatürk'e çok teşekkür ediyorum Cumhuriyeti ilan ettiği için. Bando takımı 10. Yıl Marşı'nı çaldı, şarkılar çaldı. Çok beğendim" dedi.


- İstanbul
Nostaljik tramvayda 29 Ekim coşkusu
Nostaljik tramvayda 29 Ekim coşkusu
Nostaljik tramvayda 29 Ekim coşkusu
Nostaljik tramvayda 29 Ekim coşkusu
Nostaljik tramvayda 29 Ekim coşkusu
Nostaljik tramvayda 29 Ekim coşkusu
Nostaljik tramvayda 29 Ekim coşkusu

İstanbul, 29 Ekim, Taksim, DHA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Nostaljik tramvayda 29 Ekim coşkusu - Son Dakika

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