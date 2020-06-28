Nostaljik tramvayın sessiz yolcuğu - Son Dakika

Nostaljik tramvayın sessiz yolcuğu

İSTANBUL - Yükseköğretim Kurumları Sınavı ikinci oturumu yapılan Pazar günü de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Tünel Taksim meydanı arasında hizmet veren tarihi nostaljik tramvay yolculuğunu yalnız gerçekleştirdi.

Sınava giren öğrencilerin rahat bir şekilde okullarına ulaşabilmesi ve virüsün yayılmasını önlemek için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 81 ilde 09.30 ile 15.00 arasında uygulanıyor. Kısmı sokağa çıkma kısıtlamasında Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi de boş kaldı. Tünel Taksim meyanı arası sefer düzenleyen tarihi nostaljik tramvay sessiz yolculuğu kameralara yansıdı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kimsenin kullanmadığı nostaljik tramvay seferlerini boş gerçekleştirdi. Çekilen görüntüler ise Covid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı günleri anımsattı.