Son Dakika Haberleri: Nostaljik Yeşilçam Sokağı'nda anılara yolculuk
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Nostaljik Yeşilçam Sokağı'nda anılara yolculuk

2 saat önce

Kepez Belediyesi'nin 'Nostaljik Yeşilçam Sokağı' anılara yolculuk yapmak isteyen Antalyalıları her akşam Dokumapark'ta buluşturuyor.

Nostaljik Yeşilçam Sokağı'nda anılara yolculuk, System.String[]
Kepez Belediyesi'nin 'Nostaljik Yeşilçam Sokağı' anılara yolculuk yapmak isteyen Antalyalıları her akşam Dokumapark'ta buluşturuyor.

Kepez Belediyesi'nin halkın kullanımına kazandırdığı Dokumapark'ta açılan Nostaljik Yeşilçam Sokağı, 1960-1970'li yıllara yolculuk yapmak isteyen Antalyalıları ağırlıyor. Kepez Belediyesi'nin Nostaljik Ramazan Sokağı'ndan sonra açtığı Nostaljik Yeşilçam Sokağı da büyük ilgi gördü. Her akşam Antalyalıların akın ettiği sokak, özlenen anılara da ışık tutuyor. Aile çay bahçesinden bakkala, kahvehaneden pastaneye, sokak satıcılarına kadar hatıralarda iz bırakan anılar 'Nostaljik Yeşilçam Sokağı'nda canlanıyor.

Çocuklar doyasıya eğleniyor

Nostaljik Yeşilçam Sokağı, unutulmaz Yeşilçam filmlerini de, açık hava da izleme imkanı sunuyor. Ebeveynler yıldızların altında unutulmayan Türk filmlerini izlerken, çocuklarda kendileri için hazırlanan sürpriz etkinliklerle yaz tatilinin tadını çıkarıyor. 18 Ağustos'a kadar açık olacak olan Nostaljik Yeşilçam Sokağı, keyifli bir akşam geçirmek isteyen Antalyalıları bekliyor. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:27 Kaynak: İHA
Kepez Belediyesi, Güncel
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