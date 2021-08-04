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Nostaljik yöntemlerle hasat edildi, çiftçiye kazandırılacak - Son Dakika

Nostaljik yöntemlerle hasat edildi, çiftçiye kazandırılacak

04.08.2021 11:51
Nostaljik yöntemlerle hasat edildi, çiftçiye kazandırılacak, System.String[]

Sivas'ta ıslah çalışmaları kapsamında ekimi gerçekleştirilen yüksek adaptasyonlu ve kaliteli buğday çeşitleri nostaljik yöntemlerle hasat edildi.

Sivas'ta ıslah çalışmaları kapsamında ekimi gerçekleştirilen yüksek adaptasyonlu ve kaliteli buğday çeşitleri nostaljik yöntemlerle hasat edildi.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) Tarımsal Ar-Ge Merkezinde toplamda 300'e yakın buğday çeşit adayının ıslah çalışmaları yürütülüyor. Ar-Ge Merkezi uygulama tarlasında ıslah çalışmaları yapılan ve geçtiğimiz Kasım ayında ekimi gerçekleştirilen buğdayların hasadına başlandı. Adaptasyon çalışmaları Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi tarafından yapılan ve hasat olgunluğuna gelen parsellerdeki buğdaylar 1963 model bir biçerdöver kullanılarak nostaljik yöntemlerle hasat edildi. Direksiyon başına geçen Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga Karaköy buğday hasat etti.

Çalışmalar devam edecek

SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet KUL burada yaptığı açıklamada, "Buğday ıslah çalışmaları kapsamında ekilen alanların hasadı için biçerdöver ihtiyacı vardı. Arkadaşlarımız Mahmut İlhan Korkmaz Bey ile iletişime geçerek destek istediler. Sağ olsunlar kendileri de bizi ve hocalarımızı kırmayarak biçerdöver makinasını getirdiler. Mahmut İlhan Korkmaz beye verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz. 58 yıllık bir biçerdöver ile nostaljik yöntemlerle hasadımıza başladık. Önümüzdeki yıllarda bu çeşitlerin daha da çoğaltılması, geliştirilmesi noktasında Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Tolga Karaköy hocamızın ve ekibinin çalışmaları aralıksız sürecektir" dedi.

"Tane verimliliğimiz bizim için çok önemli"

Dekan Prof. Dr. Tolga Karaköy ise, "Islah çalışmalarımızın meyvelerini şimdi almaya başladık. Buradan aldığımız başak örneklerimiz ve hasat sonrasında elde ettiğimiz tane verimliliğimiz bizim için çok önemli. Bu kapsamda hasadımızı bitirdikten sonra değerlendirmelerimizi gerçekleştirerek Sivas için öncelikli olarak adaptasyon yeteneği yüksek, kaliteli ıslah materyallerimizi tescil aşamasında değerlendirme fırsatı bulacağız. Bu noktada Dekan Yardımcımız Dr. Öğretim Üyesi Fatih Ölmez ve asistan arkadaşlarımız ile tüm personelimize katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - SİVAS

Nostaljik yöntemlerle hasat edildi, çiftçiye kazandırılacak
Nostaljik yöntemlerle hasat edildi, çiftçiye kazandırılacak
Nostaljik yöntemlerle hasat edildi, çiftçiye kazandırılacak
Nostaljik yöntemlerle hasat edildi, çiftçiye kazandırılacak

Buğday, Tarım, Sivas, Hasat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Nostaljik yöntemlerle hasat edildi, çiftçiye kazandırılacak - Son Dakika Ekonomi


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