Not bırakarak yaşamına son veren Aleyna'nın babası konuştu: Vücudunda tek kırık yok, kızım intihar etmedi - Son Dakika

Iğdır'da, erkek arkadaşı Göktürk Argın'ın iş adamı babası Gökhan Argın tarafından tecavüze uğradığı iddia edilen ve önceki gece saat 03.00 sıralarında, oturdukları apartmanın önünde ölü bulunan Aleyna Ağgül'ün (17) ailesi adalet bekliyor. Cesedinin bulunduğu yerde SABAH'a konuşan acılı baba Kemal Ağgül, kızının erkek arkadaşı ve tecavüzle suçlanan işadamı babasının serbest bırakılmasına isyan etti.

Çarpıcı son dakika açıklamaları yapan acılı baba "4'üncü kattan düşen bir insanın bir yerinde kırık olur. Ne kırık vardı ne başka bir şey. Yüz üstü yatıyormuş. Düşen birisi öyle düşmez. Kızımda hiçbir şekilde düşerek ölme belirtisi yok. Ölüm raporu hâlâ çıkmadı. Olay akşamı saat 21.00'de Gökhan Argın ve oğlu kızımı evden çıkarmışlar. Apartmanın önünde bulundu.

GECE KIZIMA ŞANTAJ YAPIP ÖLDÜRDÜLER

Gece kızıma şantaj yapıp alkol içirdiler, organize şekilde öldürdüler" dedi. Baba Ağgül, şöyle devam etti: "İntihar etmedi, intihar süsü verildi. Ya öldürüp buraya getirdiler ya da burada öldürdüler. Ayakkabısını çantasını ve içki şişesini terasa bırakmışlar. Polis evde kontrol yaparken, ayakkabılıkta kırmızı kalemle yazılmış bir kağıt gördüm. 'Ölümümden' kelimesini okudum gerisine izin vermediler. Telefonunu da yok etmişlerdi. Gökhan Argın, zaten kızımı sürekli rahatsız ediyordu. Üniversiteye hazırlanmaya başlamıştı. Beraber çalışma masası almıştık. Özel matematik öğretmeni tutmuştum. Sadece bir ders nasip oldu."

BAŞSAVCILIK'TAN İTİRAZ

İddiaların odağındaki isim Gökhan Argın'ın ifadesinde, "Aleyna, intihar etmeden iki gün önce arayıp, annesinin rehabilitasyon merkezinde olduğunu, bir şeyler alacağını söyledi. Buluştuk, alışveriş yapıp hastaneye götürdüm. Gece de diğer evimde kaldık. Ama aramızda bir şey olmadı. Çarşamba yine bir şeyler alıp hastaneye bıraktık. Perşembe saat 05.00'te polis gelip evimden aldı. Daha önce ayrılmak istedim ama beni intihar etmekle tehdit etti. İki ay önce de bana mesaj yazıp intihar edeceğini söyledi. O gece, kendi evimde kaldım. Binanın kameralarında bunlar kayıtlı" dediği öğrenildi.

Öte yandan Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı, baba Gökhan Argın ve Göktürk Argın'ın adli kontrolle serbest kalmalarına itiraz etti.

İKİ KEZ ŞİKÂYETÇİ OLDULAR

Gökhan Argın'ın, elindeki fotoğrafları ailesine göndermekle şantaj yapmayı sürdürünce, Aleyna Ağgül'ün 4 ay önce durumu polise bildirdiği ve Argın hakkında uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi. Tehditler devam edince durumu öğrenen babasının bir kez daha polise başvurduğu ortaya çıktı.