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Not bırakıp 5. kattan atlayarak intihar eden Aleyna'nın otopsi raporu çıktı! Kanında alkol, beyin doku harabiyeti ve iç kanama tespit edildi - Son Dakika

Not bırakıp 5. kattan atlayarak intihar eden Aleyna'nın otopsi raporu çıktı! Kanında alkol, beyin doku harabiyeti ve iç kanama tespit edildi

21.10.2021 11:23

Iğdır'da "Ölümümden Gökhan Argın sorumludur" yazılı not bırakıp 5. kattan atlayarak intihar eden Aleyna Ağgül'ün otopsi raporu tamamlandı. Raporda, kanında 0,84 promil alkol bulunan Ağgül'ün genel beden travmasına bağlı kafatası kemik kırıklarıyla birlikte beyin kanaması, beyin doku harabiyeti, torakal omur ve kot kırıkları ile iç organ ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu öldüğü belirtildi.

Kent merkezinde, 14 Kasım Mahallesi'nde oturan Aleyna Ağgül, 30 Eylül 2021'de, yaşadığı apartmana bitişik apartmanın boşluğunda ölü bulundu. "Ölümümden Gökhan Argın sorumludur" yazılı not bırakan Aleyna'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Gökhan Argın gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Argın, 'intihara teşvik' suçundan tutuklanma talebi ile çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol ve imza şartıyla il ve yurt dışına çıkma yasağıyla serbest bırakıldı.

8 GÜN SONRA TUTUKLANDI

Soruşturmayı sürdüren Cumhuriyet Savcısı, serbest bırakılma kararına Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki bir üst mahkeme olan Sulh Ceza Mahkemesi'ne itiraz etti. Sulh Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet savcılığının itirazını reddetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri kayıtlara 'şüpheli' olarak geçen Ağgül'ün ölümüyle ilgili sosyal medya hesapları ve cep telefonlarını incelemek üzere Bilişim Suçlar Şube Müdürlüğü'ne gönderdi. Burada yapılan araştırmalar tamamlandı ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi. Mahkemeye sunulan raporu inceleyen hakim, genç kızı ölüme sürüklediği öne sürülen Gökhan Argın'ın, 'İntihara teşvik, şantaj, kasten yaralama, tehdit, hakaret ve özel hayatının gizliğini ihlal' suçlamaları nedeniyle yakalanıp cezaevine gönderilmesi için emniyete talimat verdi. Yeniden gözaltına alınan Ağgül, olaydan 8 gün sonra tutuklanarak cezaevine konuldu.

OTOPSİ RAPORU ÇIKTI

Aleyna Ağgül'ün Trabzon Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonuçları açıklandı. Ağgül'ün kanında 84 promil etanol bulunduğunun belirtildiği Trabzon Grup Başkanlığı Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesi'nin raporunda, "Kişinin ölümünün 'genel beden travmasına bağlı kafatası kemik kırıklarıyla birlikte beyin kanaması, beyin doku harabiyeti, torakal omur ve kot kırıkları ile iç organ ve büyük damar yaralanmasından gelişen kanama sonucu meydana gelmiş olduğu kanaatini bildirir rapordur" denildi.

Not bırakıp 5. kattan atlayarak intihar eden Aleyna'nın otopsi raporu çıktı! Kanında alkol, beyin doku harabiyeti ve iç kanama tespit edildi

Aleyna Ağgül, Cumhuriyet, Otopsi, Sulh, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Not bırakıp 5. kattan atlayarak intihar eden Aleyna'nın otopsi raporu çıktı! Kanında alkol, beyin doku harabiyeti ve iç kanama tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Not bırakıp 5. kattan atlayarak intihar eden Aleyna'nın otopsi raporu çıktı! Kanında alkol, beyin doku harabiyeti ve iç kanama tespit edildi - Son Dakika
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