Son Dakika Haberleri: 'Not defterini unutan' öğrencisini hırpaladı, hakkında soruşturma başlatıldı
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'Not defterini unutan' öğrencisini hırpaladı, hakkında soruşturma başlatıldı

1 saat önce

Rusya'ya bağlı Yakutistan'da bir öğretmen, 'not defterini unuttuğu' gerekçesiyle bir öğrencisini azarlayıp, hırpaladı.

'Not defterini unutan' öğrencisini hırpaladı, hakkında soruşturma başlatıldı, System.String[]

Rusya'ya bağlı Yakutistan'da bir öğretmen, 'not defterini unuttuğu' gerekçesiyle bir öğrencisini azarlayıp, hırpaladı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılıp, tepki çekmesinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Rusya'ya bağlı Yakutistan'daki Suntarskiy bölgesindeki bir okulda meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İngilizce öğretmeni olan kadının okul koridorunda bir öğrencisini 'not defterini unuttuğu' gerekçesiyle azarladığı görülüyor. Aralarında geçen kısa konuşmanın ardından öğretmen bir anda öğrencisini yakasından tutuyor ve duvara yaslayıp bir süre öğrenciye bağırıyor. Öğretmen daha sonra öğrenciyi bırakıp sınıfa giriyor. Ayrıca, olay anında başka öğrencilerin de olan biteni izlediği görülüyor.

O anları bir görgü tanığı kayda aldı ve sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerin tepki çekmesinin ardından, ülkenin Eğitim ve Bilim Bakanı Vladimir Egorov olayla ilgili bir açıklama yaptı. Egorov yaptığı açıklamada, bir öğretmenin şartlar ne olursa olsun bu şekilde davranmasının kabul edilemez olduğunu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Görüntü Dökümü

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-Öğretmenin, öğrenciyi azarlaması

-Öğretmenin, öğrenciyi yakasından tutup duvara yaslaması

-Öğretmenin, öğrenciye bir süre bu şekilde bağırması

-Öğretmenin, öğrenciyi bırakıp sınıfa girmesi

Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:15 Kaynak: DHA
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