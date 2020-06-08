- NOT: Fotoğraflı haberi daha önce geçilmişti, görüntü içindir...

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Suriyeli sığınmacılar bir haftada 4 bin organik sabun ürettiler

Uluslararası Gençlik Dayanışma Derneği Mersin Temsilciği, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Yüksek Mülteciler Komiserliğinin desteğiyle sabun üretim projesini hayata geçirdi. Bu kapsamda 8 Suriyeli sığınmacı sabun üretimine başladı

MERSİN - Mersin'de, Birleşmiş Milletler Yüksek Mülteciler Komiserliği tarafından finanse edilen projenin ilk haftasında, 8 Suriyeli sığınmacı tarafından 4 bin adet organik sabun üretildi.

Konya'da 2012 yılında kurulan ve Türkiye'de 4 şubesi bulunan Uluslararası Gençlik Dayanışma Derneği, Mersin'de sabun üretim projesi başlattı. Birleşmiş Milletler Yüksek Mülteciler Komiserliğinin koordine ettiği ve finansal desteğini sağladığı projenin altyapısını ise Mersin Büyükşehir Belediyesi karşıladı. Büyükşehir Belediyesi, derneğin talebi doğrultusunda projeye atölye, ekipman ve lojistik desteği sağladı.

Toroslar Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezi yerleşkesindeki 2 atölyede 8 Suriyeli sığınmacı, sabun üretimine başladı. Üretimin ilk haftasında 4 bin adet organik sabun üretildi. Çeşitli şekillerdeki sabunları paketleyen atölye çalışanları, paketlerin içerisine Farsça ve Arapça yazıların yer aldığı hijyen bilgilendirme broşürleri de ekledi.

"Sabunları, dezavantajlı gruplara, sığınmacılara ve yerel halka dağıtacağız"

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Serdar Sarıkaya, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Uluslararası Gençlik Dayanışma Derneği belediyemize müracaatta bulundu. Biz de bu müracaatı kabul ettik. Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği tarafından finanse edilen bir proje. Hijyen maddesi ve sabun üretilecekti. Bizden atölye ve dağıtım için destek istediler. Bu talep doğrultusunda biz de Halkkent Mahallesindeki belediyemize ait Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezinde bir atölye tahsis ettik. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda 4 binin üzerinde sabun üretildi. Biz belediye olarak üretilen organik sabunları dezavantajlı gruplara, geçici koruma ve uluslararası koruma statüsündeki sığınmacılara ve yerel halkımıza dağıtmayı planlıyoruz" dedi.

"Ön yargıların kırılması için de önemli bir mesaj olacak"

Uluslararası Gençlik Dayanışma Derneği Mersin Koordinatörü Aynur Olgaç ise derneğin insani yardım alanında çalıştığını ve istihdam projeleri yürüttüğünü söyledi. Salgın sürecinde de sabun üretimiyle hijyen konusunda bir çalışmayı hayata geçirdiklerini belirten Olgaç, "Birleşmiş Milletlerden böyle bir teklif geldi. 'Ülkemizde misafir bulunan sığınmacılar, ev sahibi toplum için bu süreçte sabun yapsa, hijyen malzemeleri üretse nasıl olur?' denildi. Bizler de Uluslararası Gençlik Dayanışma Derneği olarak, gönüllülük esasıyla bu projede işbirliği yaptık. Önce Büyükşehir Belediyesine bir yazı yazdık. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum, destek verdiler. Bu sosyal projede aslında mesaj da çok önemli. Misafir ettiğimiz sığınmacıların gönüllü olarak bu süreçte, biz ev sahibi toplum için sabun üretmeleri ve bize katkı sağlamak istemeleri bence çok önemli. Aynı zamanda bir sosyal uyum projesi. Ön yargıların kırılması için de önemli bir mesaj olacak diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.