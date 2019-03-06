Not Sistemini Bulan Öğretmen- William Farish
2 saat önce
Eğitim tarihinde ilk not veren öğretmenin kim olduğunu merak ediyor musunuz? 1700'lü yıllara dayanan not sisteminin mucidi, kimyager William Farish.
Eğitim tarihinde ilk not veren öğretmenin kim olduğunu merak ediyor musunuz? 1700'lü yıllara dayanan not sisteminin mucidi, kimyager William Farish.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:01
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