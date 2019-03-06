Son Dakika Haberleri: Not Sistemini Bulan Öğretmen- William Farish

Not Sistemini Bulan Öğretmen- William Farish

2 saat önce

Eğitim tarihinde ilk not veren öğretmenin kim olduğunu merak ediyor musunuz? 1700'lü yıllara dayanan not sisteminin mucidi, kimyager William Farish.

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Eğitim tarihinde ilk not veren öğretmenin kim olduğunu merak ediyor musunuz? 1700'lü yıllara dayanan not sisteminin mucidi, kimyager William Farish.
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:01 

Eğitim
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