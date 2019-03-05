Not Tutarken Dikkat

Çarpıcı renkleri kullanarak hafızanızda iz bırakın: Not almayı en etkili hale getirmenin kanıtlanmış bir yöntemi renk kodlamasıdır. Öğrenciler, farklı renkte kalemler ve mürekkepler kullanarak notlarını kendi tercihlerine göre tutabilir, sonrasında hatırlamak istediklerinde ise daha kullanışlı ve akılda kalıcı hale getirebilirler. Renk seçenekleri ve farklı işaretleme genişlikleriyle Faber-Castell fosforlu kalemler, öğrencilerin not tutarken hafızalarında kalıcı bir iz bırakmalarına olanak tanıyor. Ayrıca yeniden doldurulabilme özelliğine sahip kalemler, öğrencilere diledikleri kadar kullanım imkanı sunuyor.

Konulara özel başlıklar belirleyin: Birbirinden farklı konuları ayrıştırmak için ders notlarını başlıklar altında bölmek bütünlük ve düzen sağlıyor. Bu basit fakat etkili yol, tutulan notların belli bir başlık sırasını takip ederek okunmasını kolaylaştırarak, bilgilerin karmaşık bir yığına dönüşmesini engelliyor. Faber-Castell kırmızı başlık kalemleri, canlı rengi ve dirençli ucu sayesiinde öğrencilerin not tutarken diledikleri şekilde başlık yazmasını ve işaretleme yapabilmesini mümkün kılıyor.

Defterinize Cornell Metodu'nu uygulayın: Cornell Metodu, etkili not almak için Walter Pauk tarafından geliştirilmiş bir yöntemdir. Bu yöntem, notlar için ayrılan bir sağ sütun ve anahtar kelime, fikir ve konu hakkındaki soruların yazıldığı sol sütun ve bir de özet kısmının kullanımına dayanıyor. Faber-Castell, farklı renk, desen, boyut ve yapıya sahip defterleriyle Cornell Metodu'na en uygun seçenekleri öğrencilerin tercihine sunuyor.

Kendinize özel kısaltmalar kullanın: Not alırken kısaltmalar yapmak ve şekiller kullanarak özel kodlar belirlemek öğrencilerin hızını arttırırken, daha verimli not almalarına da yardımcı oluyor. Bu yöntemi uygularken kullanılan kalemin ergonomik kullanımlı ve sağlam uçlu olması önemli unsurlar arasında yer alıyor. Faber-Castell'in yeni Apollo serisi tam da bu noktada öğrencilerin en büyük yardımcısı oluyor.

Apollo serisi rahat bir kullanım deneyimi sunarken, dayanıklı uç kısımı not tutarken yumuşak yazmayı sağlıyor ve minin kırılmasını önlüyor.