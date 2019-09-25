Notalar bu kez fidan olacak

Ege Kültür Platformu Derneği'nin öncülüğünde ve Piyano öğretmeni Nilüfer Güzel'in koordinatörlüğünde gerçekleşecek olan 1. Uluslararası İzmir Piyano Festivali için geri sayım başladı.

ORMANLAR PİYANO İLE YENİDEN YEŞERECEK…

Festival 3-4 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek ve geliri Ege Orman Vakfı'na bağışlanacak… Son dönemlerde artış gösteren ve herkesin yüreğinde yara olan orman yangınlarına müzik ile, piyano ile su vermek, fidan olmak, ormanlara karşı duyarlılığı artırabilmek amacıyla düzenlenecek olan festivale ülkemizden ve dünyadan 17 başarılı piyano öğrencisi davet edildi. Konuk piyanist Rüya Taner ve Iraz Yıldız'ın da yer alacağı, birçok değerli ismin olacağı ve sürprizler ile konuklara unutulmaz saatlerin yaşatılacağı festivale ilgi oldukça yoğun… Festivalin sanat yönetmenliğini yürüten Nilüfer Güzel, "Müziğin Umuda Dokunuşu sloganı ile başladığımız serüven bu yıl 3. Kez, ama bir festival formatında gerçekleşecek. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen piyanistlerle tanışmak, farklı kültürleri öğrenmek ve hepsinden önemlisi müziğin en güzel halini herkesle aynı duygularla hissetmek harika bir deneyim olacak benim için, herkesin keyif alacağına inanıyorum… Müzik iyi ki varsın... Tüm müzikseverleri festivalimize bekliyoruz. Festivali takip etmek isteyenler iki fidan karşılığı davetiyelerini Pan Kitabevi ve Yakın Kitabevi'nden alabilmekte… Müzik bir kez daha umuda dokunacak… Festival ile ilgili tüm bilgileri pfestivali başlığıyla instgram sayfamızdan bulabilirler…" dedi.

FESTİVALDE KİMLER YOK Kİ!

Festivale Norveç'ten Samuel Sabbah; Almanya'dan Levonie Wiegel, Dr İnna Mints; Azerbaycan'dan Shirin Amiraslanova, Nariman Amiraslanova; İtalya'dan Davide Ranaldi; Türkiye'den Çınar Manaflı, Fikret Uçar, Mert Hakan Şeker, Nil Gökseli Elif Naz Karabulut, Batu Yıldırım, Arya Su Gülenç, Bilge Gürer, Ateş Güldoğan katılıyor… Tekerlekli sandalye dans gösterisi, trio orkestrası, İzmir Büyükşehir Belediyesi Çok Sesli Çocuk Korosu festivalin diğer renkleri… Ayrıca İzmir Devlet Opera ve Balesi Baş Dansçı Aslı Çilek, piyanonun sihirli dokunuşlarına dansıyla eşlik edecek… İlkay Kıyak ve Volkan Severcan'ın sunumlarıyla gerçekleşecek 1.Uluslararası İzmir Piyano Festivali'ni; İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, Karşıyaka BelediyesiBaşkanı Cemil Tugay, Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer, Kadın Kuruluşları Birliği Başkanı Tülin Eraslan, Ege Kültür Platformu Dernek Başkanı Okan Yüksel başta olmak üzere ilçe belediyeleri ve birçok kuruluş desteklemekte, organizasyon geri plandaki profesyonel ekibiyle de dikkat çekiyor.

MASTER CLASS İÇİN SON KAYITLAR…

Festivalde; Uluslararası ve ulusal yarışmalarda ödüller kazanan Ankara Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülnare Aziz ile genç piyanistlerin eğitimi ile ilgili büyük başarılara imza atan Dr. Inna Mints 10 yaş altındaki çocuklara ücretsiz olmak üzere isteyen herkese festival boyunca saat: 10.00- 17.00 arasındamaster class eğitim imkanı sağlanacak… Piyanoya dair teknik ve yorum gücünü arttırmaya yönelik uygulamalar ve yönlendirici çalışmalarıyla piyano tutkunlarına ışık tutacak sınırlı sayıdaki Master Class kayıtları için son gün 02 Ekim Çarşamba olarak belirlendi…

1.ULUSLARARASI PİYANO FESTİVALİ… DAVETLİSİNİZ…

03 Ekim Perşembe Karşıyaka Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde, 04 Ekim Cuma İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek festivale tüm İzmirliler ve müzikseverler bekleniyor.