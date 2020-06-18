Notalar 'Mavi'ye boyandı

Tüm hayatını kızının ismindeki renge, "Mavi"ye sığdıran bir babanın sevgi dolu şarkısı, kısa sürede gönüllü katılımcılarla sosyal bir projeye dönüştü. Ülke sınırlarını aşıp İngiltere, Polonya, Almanya, Arjantin, Brezilya, Japonya, Uganda, Endonezya ve Rusya gibi farklı coğrafyalarda yaşayan gönüllü katılımcılardan gelen görüntülerden oluşan çalışma ise "MAVİ"nin klibini oluşturdu.



Duyguların sözcükleri, sözcüklerin notaları anlamlandırdığı "MAVİ", dünyanın içinde bulunduğu bu COVID-19 salgını döneminde, geleceğe umut dolu bir mesaj oldu.