Son Dakika Haberleri: Noter Faresini Güvenlik Kameraları Yakalattı

Noter Faresini Güvenlik Kameraları Yakalattı

1 saat önce

Gaziantep'te noterde işlem yaptıran bir kişinin cep telefonunu çalarak kaçan şahıs, güvenlik kameralarına yakalandı.

Noter Faresini Güvenlik Kameraları Yakalattı, System.String[]
Gaziantep'te noterde işlem yaptıran bir kişinin cep telefonunu çalarak kaçan şahıs, güvenlik kameralarına yakalandı. Polisin operasyonu ile gözaltına alınan kapkaççının daha önceden de yağma, hırsızlık, tehdit, kasten yaralama ve yankesicilik gibi çok sayıda olaya karıştığı ortaya çıktı.

Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde bulunan noter dairesinde işlem yaptıran bir vatandaşın cebindeki telefon çalındı. Vatandaşın polise başvurması üzerine harekete geçen polis ekipleri noterde bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Şahsın eşgalini ve kimliğini belirleyen ekipler, yapılan operasyon ile C.Y.'yi gözaltına aldı. Yapılan incelemede ekipler şahsın 1 yağma, 2 açıktan hırsızlık, 1 oto hırsızlığı, 1 tehdit - hakaret, 1 kasten yaralama ve 1 yankesicilik olaylarından sabıka kaydının bulunduğu belirlendi.

İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli C.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:08 Kaynak: İHA
Gaziantep, 3. Sayfa
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