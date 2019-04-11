Son Dakika Haberleri: Noter Faresini Güvenlik Kameraları Yakalattı...hırsızlık Anları Kamerada

Noter Faresini Güvenlik Kameraları Yakalattı...hırsızlık Anları Kamerada

33 dakika önce

Noter faresini güvenlik kameraları yakalattı.

Noter faresini güvenlik kameraları yakalattı...Hırsızlık anları kamerada
Yakalanan kapkaççı suç makinesi çıktı

GAZİANTEP - Gaziantep'te noterde işlem yaptıran bir şahsın cep telefonunu çalarak kaçan şahıs, güvenlik kameralarına yakalandı. Polisin operasyonu ile gözaltına alınan kapkaççının daha önceden de yağma, hırsızlık, tehdit, kasten yaralama ve yankesicilik gibi çok sayıda farklı olaya karıştığı ortaya çıktı.
Gaziantep Şehitkamil İlçesi İncilipınar Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde bulunan Noter içerisinde işlem yaptıran bir vatandaşın cebindeki telefon çalındı. Şahsın, polise başvurması üzerine harekete geçen polis ekipleri noterde bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Şahsın eşgalini ve kimliğini belirleyen ekipler, yapılan operasyon ile C.Y'yi gözaltına aldı. Şahsın Yapılan incelemede ise ekipler şahsın, 1 adet yağma, 2 adet açıktan hırsızlık, 1 adet oto hırsızlığı, 1 adet tehdit- hakaret, 1 adet kasten yaralama ve 1 adet yankesicilik olaylarından da kaydının bulunduğu belirlendi.
İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli C.Y tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:32 Kaynak: İHA
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