Noter Olgun Gökçal, İzmir'e atandı - Son Dakika

Erdek'te 5 yıl 8 aydır noter olarak görev yapan Olgun Gökçal İzmir 9. Noterliğine atandı.



Olgun Gökçal yeni görevine başlamak üzere Erdek'e veda etti. Noter Olgun Gökçal, 5 yıl 8 ay boyunca görev yaptığı Erdek'i asla unutmayacağını söyledi. Erdek'in ailesine çok uğurlu geldiğini belirten Gökçal, "Hayatımın kalan bölümünde emekli olduktan sonra burada yaşamak en büyük arzum. Erdek coğrafi konumu olarak ülkemizin doğa harikası diyebileceğimiz bir bölgede yer alıyor. Burası gerçekten insana ayrı bir huzur veriyor. Toplamda noterlikte 9 yıl görev yaptım. Bunun 5 yılı Erdek'te geçti. Şimdi Erdek'e üzülerek veda ediyorum. Şunu da belirtmek isterim ki noterlik camiasında Erdek en çok tercih edilen 10 noterlikten ilk üçe giriyor. Erdek'te görev yaptığım sürece gerek birlikte çalışma imkanı bulduğum personelime, gerekse Erdekli vatandaşlarıma hoşcakalın diyorum" dedi. Gökçal'ın ayrılmasının ardından Erdek Noterliği'ne geçici olarak Başkatip Suzan Özen'in vekalet edecek. - BALIKESİR