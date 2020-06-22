Noter Olgun Gökçal, İzmir'e atandı - Son Dakika

Noter Olgun Gökçal, İzmir'e atandı
Erdek'te 5 yıl 8 aydır noter olarak görev yapan Olgun Gökçal İzmir 9. Noterliğine atandı.
Erdek'te 5 yıl 8 aydır noter olarak görev yapan Olgun Gökçal İzmir 9. Noterliğine atandı.
Olgun Gökçal yeni görevine başlamak üzere Erdek'e veda etti. Noter Olgun Gökçal, 5 yıl 8 ay boyunca görev yaptığı Erdek'i asla unutmayacağını söyledi. Erdek'in ailesine çok uğurlu geldiğini belirten Gökçal, "Hayatımın kalan bölümünde emekli olduktan sonra burada yaşamak en büyük arzum. Erdek coğrafi konumu olarak ülkemizin doğa harikası diyebileceğimiz bir bölgede yer alıyor. Burası gerçekten insana ayrı bir huzur veriyor. Toplamda noterlikte 9 yıl görev yaptım. Bunun 5 yılı Erdek'te geçti. Şimdi Erdek'e üzülerek veda ediyorum. Şunu da belirtmek isterim ki noterlik camiasında Erdek en çok tercih edilen 10 noterlikten ilk üçe giriyor. Erdek'te görev yaptığım sürece gerek birlikte çalışma imkanı bulduğum personelime, gerekse Erdekli vatandaşlarıma hoşcakalın diyorum" dedi. Gökçal'ın ayrılmasının ardından Erdek Noterliği'ne geçici olarak Başkatip Suzan Özen'in vekalet edecek. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 11:35 Kaynak: İHA
Son Dakika Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan filmdeki sevişme sahnesi olay oldu Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı Üçlü ilişki suçlamalarının muhatabı ünlü milyarder konuya açıklık getirdi Ünlü oyuncu, yıldırım çarpması sonucu yerden havalanıp buzdolabına çarptı Fit vücuduyla yıllara meydan okuyan Yeşilçam'ın 57'lik güzelinden bir bikinili poz daha 17 yaşındaki genç kız, ünlü aktörün kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti