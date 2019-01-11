"Noter Onaylı" Mutluluk

Güvenle oturacakları yeni konutlarını "noter huzurunda" belirleyen Örnekköylüler'in heyecan ve mutluluğu görülmeye değerdi. Başkan Aziz Kocaoğlu, "Vatandaşına saygısı olan, onun hakkını hukukunu koruma arzusu taşıyan herkes, kentsel dönüşümde İzmir modelini uygulamalı" dedi.

Kent dönüşümünde "uzlaşma ve yerinde dönüşüm" prensipleriyle hareket eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, sonuçlandırdığı ilk örnekten sonra projelerinde büyük hız kazandı. Karabağlar ilçe sınırları içindeki Uzundere'de 1. etap konutları hak sahiplerine veren ve 2. etabın temellerini atan Büyükşehir Belediyesi,Örnekköy bölgesinde de temellerini attığı 1. ve 2. etap kura çekimlerinin ardından, uzlaşma görüşmelerinin sonuçlandığı 3. etap için de kura çekimini tamamladı.

Batısında Örnekköy Deresi, kuzeyinde 7442 Sokak, doğusunda Baş Pehlivan Karaali Caddesi ve güneyinde 7505 ve 7414 sokaklar ile sınırlanan kentsel dönüşüm alanının 80 bin metrekare inşaat alanı bulunan 3. etap kapsamında, hak sahipleri 224 konut için "noter huzurunda" kura çekimini gerçekleştirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'ndayapılan kura çekimine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile Karşıyaka Belediye Başkan Vekili Süha Barlak da katıldı.

Hatıraları yaşatabilmek..

Kentsel dönüşümde belli ilkeler doğrultusunda ilerlediklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Öncelikle dönüşüm yerinde olacak. Vatandaş tapusunun olduğu yerde yaşamını sürdürecek. Kendi mahallesinde, kendi komşularıyla, ama daha sağlıklı ve konforlu evlerde oturacak. İlk koşulumuz bu.. İkinci önemli ilkemiz de, Belediye'nin buradan en ufak bir kar, rant almayacak olmasıdır. Bize, vatandaşını daha güvenli, daha konforlu ve çevresi daha yaşanabilir bir yerde yaşatmak gibi paradan çok daha ulvi olan şeref kalacak. Ve bunları yaparken mutlaka yüzde 100 uzlaşı olacak. Gayrimenkul sadece parayla alınıp satılan bir y er değildir. Orada yaşanmışlıklar, hatıralar vardır. Onun için dönüşüm çok hassas bir iştir" diye konuştu.

Daha iyisi yok

İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak, ülkenin kentsel dönüşüm yapılacak her ili için örnek bir model ortaya koyduklarını belirten Başkan Kocaoğlu, "Hemşehrisine, vatandaşına saygısı olan, onun hakkını-hukukunu koruma arzusu taşıyan herkes, kentsel dönüşümde İzmir modelini uygulamalı. Çünkü bu modelden daha iyisi yok! İzmir'de bu örnek gerçekleştikten sonra, başka bir örnek kullanılamaz" dedi.

Örnekköy "örnek" olacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, tüm kentsel dönüşüm alanlarında olduğu gibi, Örnekköy'de de öncelikle vatandaşları bilgilendirecek bir İletişim Merkezi açtı. Proje tanıtım ve bilgilendirme toplantılarının ardından, Temmuz 2015'te hak sahipleriyle uzlaşma görüşmelerine ve sözleşmelerin imzalanmasına başlandı. 2 yıl gibi kısa bir süre içinde de alan genelinde yüzde 93 oranında uzlaşma sağlandı. Bölgedeki kentsel dönüşüm yapım çalışmaları için 28 Aralık'ta ihale kararı alınırken, 1. etap için 6 Şubat 2018'de yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı ve 3 haziranda 130 konut ve 13 iş yerinin temel atma töreni gerçekleştirildi. Kuraları çekilip ihale aşamasında olan2. Etap'ta 150 konut ve 11 işyeri bulunuyor. 3. Etap kapsamındaki 260 konut ve 11 işyeri için de kuralar çekildi.

Yıpranmış, sağlıksız ve kaçak yapılardan oluşan Örnekköy proje alanında mevcut durumda 705 adet yapı ve 91 adet işyeri olmak üzere 1291 bağımsız birim bulunuyor. Toplam 3520 konut ve 338 adet işyerinin inşa edileceği proje alanında 60 m² (1+1) ,70 m² (2+1), 83 m² (2+1), 96 m² (2+1), 108 m² (3+1) ve 123 m² (3+1) olmak üzere toplam 6 ayrı konut tipi tasarlandı. Proje bölgesinde 30.000 m² yeşil alan ve rekreasyon alanı, 10.000 m² semt spor alanı, içinde kapalı pazar yeri ve sosyal merkez bulunan 3.500 m² Belediye Hizmet Alanı ile birlikte yaklaşık 4.000 m² büyüklüğünde 3 meydan bulunuyor. Ayrıca otopark ihtiyacı için açık ve kapalı otoparklar tasarlandı. Daha önceki imar plan ında ayrı yerlerde bulunan 1 adet ilkokul ve 1 adet ortaokul tek bir yerde toplanarak toplam 15.000 m² büyüklüğünde bir eğitim alanı da planlandı.

Büyükşehir, kentsel dönüşümde neler yaptı?

Kadifekale: Heyelan bölgesinde 42 hektar alanda 1968 yapının kamulaştırma bedelleri ödenerek yıkımı tamamlandı. Temizlenen bölgeyi ağaçlandırılarak yeni bir kent ormanı yaratıldı.

Gürçeşme-Yeşildere: 4 hektarlık heyelan bölgesinde de Kadifekale modeli uygulandı.

Çiğli-Güzeltepe: 21 hektarlık alanda mevcut durum tespit çalışmaları tamamlandı.

Bayraklı: 60 hektarlık proje alanında uzlaşma görüşmeleri ve konut iş yeri sözleşme imzalama çalışmaları devam ediyor.

Gaziemir-Aktepe-Emrez: 1 milyon 220 bin metrekarelik alanda çalışmalar başladı. İlk etapta ölçüm, tespit ve değerlendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Hak sahipliği ve veri tabanı işlemleri tamamlandı.

Ballıkuyu: Akarcalı, Yeşildere, Kosova ve Kocakapı mahallelerini de kapsayan 48 hektarlık Kentsel Dönüşüm Projesi alanında, 1.etap uzlaşma görüşmelerine başlandı.

Ege Mahallesi: 7 hektarlık kentsel dönüşüm projesi için 1. etabında yer alan 784 adet konut ve 244 adet ticaret-ofis için ihale yapılacak.

Uzundere: 1. Etap'ta 308 konut ve 33 isyeri teslim edildi. 2. Etap'ta 434 konut ve 40 işyerinin inşaatı devam ediyor. 3.Etap'ta 385 konut, 21 isyeri, 121 ticaret-ofis ve 122 odalı otelin bulunduğu alanda konut kuraları çekildi, ihale aşamasında..