Noterde 'güvenli ödeme' uygulaması başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Noterde 'güvenli ödeme' uygulaması başladı - Son Dakika

Noterde 'güvenli ödeme' uygulaması başladı

6 saat önce

ADALET Bakanlığı'nca, noterlik işlemlerinde ödeme kolaylığı ve güvenlik sağlayacak 'Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi' ve 'Noter Ücretlerinin Kredi Kartı ile Ödenmesi' uygulaması bugün başladı.

Noterde 'güvenli ödeme' uygulaması başladı, System.String[]

ADALET Bakanlığı'nca, noterlik işlemlerinde ödeme kolaylığı ve güvenlik sağlayacak 'Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi' ve 'Noter Ücretlerinin Kredi Kartı ile Ödenmesi' uygulaması bugün başladı.

Ankara'da noterlerde ilk defa sistemi kullanan vatandaşlar, uygulamanın çok güzel olduğunu kaydetti. Uygulama, vatandaşlara noterlik işlemlerinde ödeme kolaylığı ve güvenlik sağlayacak. Güvenli para alışverişini sağlayacak uygulama ile yaşanan sahtecilik, muhtemel dolandırıcılıklar ve aksaklıkların önüne geçilmiş olacak. Vatandaşlar, noterde işlemini ister nakit, ister kredi kartı, ister banka kartı ile yapabilecek. Öte yandan, bu sistemle emanet hesabına alınan paranın noterlik işlemi tamamlandıktan sonra ilgilisine güvenli bir şekilde aktarılmış olacak.

Sistemi ilk defa kullanan Hamit Köseoğlu, "Güzel bir uygulama oldu, dolandırıcılığın önüne geçmesi açısından biz vatandaşlar için iyi oldu" dedi. Hilmi Çevik ise "Güvenli ödeme sistemi hırsızlık gibi problemleri önlemek açısından iyi olacağını düşünüyorum. Daha güvenli olur, biz vatandaşlar için" dedi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:32 Kaynak: DHA
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Noterlik işlemlerinde güvenli ödeme dönemi başladı
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