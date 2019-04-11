Noterde İşlem Yaptıranların Cep Telefonunu Çalan Şüpheli Tutuklandı

GAZİANTEP'te noterde işlem yaptıran vatandaşların cep telefonlarını yankesicilik yöntemi ile çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan C.Y., tutuklandı.

GAZİANTEP'te noterde işlem yaptıran vatandaşların cep telefonlarını yankesicilik yöntemi ile çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan C.Y., tutuklandı.



İncilipınar Mahallesi'ndeki noterde işlem yaptıran bazı vatandaşlar, cep telefonları çalınınca polise haber verdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, noterdeki güvenlik kamerası kayıtlarından telefonları C.Y.'nin çaldığını tespit etti. Ekipler C.Y.'yi düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen C.Y.'nin daha önce de hırsızlık, yağma, tehdit ve kasten yaralama gibi olaylardan suç kaydı olduğu belirlendi.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



- Gaziantep

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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