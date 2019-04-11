Son Dakika Haberleri: Noterde İşlem Yaptıranların Cep Telefonunu Çalan Şüpheli Tutuklandı

Noterde İşlem Yaptıranların Cep Telefonunu Çalan Şüpheli Tutuklandı

1 saat önce

GAZİANTEP'te noterde işlem yaptıran vatandaşların cep telefonlarını yankesicilik yöntemi ile çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan C.Y., tutuklandı.

Noterde İşlem Yaptıranların Cep Telefonunu Çalan Şüpheli Tutuklandı, System.String[]
GAZİANTEP'te noterde işlem yaptıran vatandaşların cep telefonlarını yankesicilik yöntemi ile çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan C.Y., tutuklandı.

İncilipınar Mahallesi'ndeki noterde işlem yaptıran bazı vatandaşlar, cep telefonları çalınınca polise haber verdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, noterdeki güvenlik kamerası kayıtlarından telefonları C.Y.'nin çaldığını tespit etti. Ekipler C.Y.'yi düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen C.Y.'nin daha önce de hırsızlık, yağma, tehdit ve kasten yaralama gibi olaylardan suç kaydı olduğu belirlendi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:04 Kaynak: DHA
İncilipınar Mahallesi, Gaziantep, Güncel
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