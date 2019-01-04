Son Dakika Haberleri: Noterdeki Kavganın Görüntüleri Ortaya Çıktı

Noterdeki Kavganın Görüntüleri Ortaya Çıktı

1 saat önce

ŞİŞLİ'de 66 yaşındaki Fatma Çamur, ölen kızının yasal işlemlerinin takibi için vekaletname vermek üzere gittiği noterde dayak yediğini iddia etti.

Noterdeki Kavganın Görüntüleri Ortaya Çıktı, System.String[]
ŞİŞLİ'de 66 yaşındaki Fatma Çamur, ölen kızının yasal işlemlerinin takibi için vekaletname vermek üzere gittiği noterde dayak yediğini iddia etti. Çamur, tartışma yaşadığı noter katibinin polis eşi tarafından çocuklarıyla birlikte darp edildiğini ve hastanelik olduklarını söyleyerek savcılığa şikayette bulundu.   Polis Avni E., de, karısına küfür eden Güven Çamur'a müdahale ettiğini sol elinin iki parmağının kırıldığını ileri sürüp aileden şikayetçi oldu. İki tarafın birbirini suçladığı kavganın güvenlik görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde noterde başlayan kavganın merdivenlerde de sürdüğü görülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:52 Kaynak: DHA

Polis, Güncel
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