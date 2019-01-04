Son Dakika Haberleri: Noterdeki Kavganın Güvenlik Kamera Görüntüleri Ortaya Çıktı

Noterdeki Kavganın Güvenlik Kamera Görüntüleri Ortaya Çıktı

1 saat önce

Noterdeki kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktıİSTANBUL - Noterdeki dayak iddiasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Noterdeki kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

İSTANBUL - Noterdeki dayak iddiasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, mağdur olduğunu iddia eden yaşlı kadın ve yakınlarının noter çalışanlarına bıçakla saldırdıkları görüldü.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen 67 yaşındaki Fatma Çamur vekalet işlemleri için gittiği noterde, noter görevlisinin polis eşi tarafından darp edildiğini iddia etmişti. Uğradıkları darp sonucu ayağının kırıldığını ve gözlerinin morardığını kaydeden Çamur, yanında bulunan kızının da kulak zarının patladığını ve oğlunun gözaltına alındığını ileri sürmüştü. Olaya ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamera görüntülerinde ise, Fatma Çamur ve ailesinin noter görevlisi ile tartıştığı anlar yer alıyor. Daha sonra noter görevlisinin polis eşinin geldiği, Fatma Çamur ve ailesinin polise saldırarak darp ettiği görülüyor. Kavga sırasında Çamur ailesinden bir şahsın elinde bıçak olduğu dikkat çekiyor. Tüm kavga anları kameralarca saniye saniye kaydediliyor.
Öte yandan, Fatma Çamur'un emniyette tehdit, dolandırıcılık gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:47 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kendini Potaya Asarak İntihar Girişiminde Bulunan Çocuğu, Polis Son Anda Kurtardı Teslim Olan PKK'lı Kadın Teröristten İtiraf: Sözde Yönetici, Yaralı Kadın Teröriste Mağarada Tecavüz Etti

Gözü Dönmüş Sapık Tarafından Tecavüze Uğrayan Bitkisel Hayattaki Kadın, Doğum Yaptı Doğumhanede Kutlama Yapan Doktor ve Hemşireler Büyük Tepki Topladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 20:17:25. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Noterdeki Kavganın Güvenlik Kamera Görüntüleri Ortaya Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]