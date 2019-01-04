Noterdeki Kavganın Güvenlik Kamera Görüntüleri Ortaya Çıktı
1 saat önce
Noterdeki kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktıİSTANBUL - Noterdeki dayak iddiasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Noterdeki kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
İSTANBUL - Noterdeki dayak iddiasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, mağdur olduğunu iddia eden yaşlı kadın ve yakınlarının noter çalışanlarına bıçakla saldırdıkları görüldü. Çağlayan
'daki İstanbul Adalet Sarayı
'na gelen 67 yaşındaki Fatma Çamur vekalet işlemleri için gittiği noterde, noter görevlisinin polis eşi tarafından darp edildiğini iddia etmişti. Uğradıkları darp sonucu ayağının kırıldığını ve gözlerinin morardığını kaydeden Çamur, yanında bulunan kızının da kulak zarının patladığını ve oğlunun gözaltına alındığını ileri sürmüştü. Olaya ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamera görüntülerinde ise, Fatma Çamur ve ailesinin noter görevlisi ile tartıştığı anlar yer alıyor. Daha sonra noter görevlisinin polis eşinin geldiği, Fatma Çamur ve ailesinin polise saldırarak darp ettiği görülüyor. Kavga sırasında Çamur ailesinden bir şahsın elinde bıçak olduğu dikkat çekiyor. Tüm kavga anları kameralarca saniye saniye kaydediliyor.
Öte yandan, Fatma Çamur'un emniyette tehdit, dolandırıcılık gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:47 Kaynak: İHA
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