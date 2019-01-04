Noterdeki Kavganın Kamera Görüntüleri Ortaya Çıktı
1 saat önce
Şişli'de noterdeki dayak iddiasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Şişli
'de noterdeki dayak iddiasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde mağdur olduğunu iddia eden yaşlı kadın ve yakınlarının noter çalışanlarına bıçakla saldırdıkları görüldü. Çağlayan
'daki İstanbul Adalet Sarayı
'na gelen Fatma Ç. (67) vekalet işlemleri için gittiği noterde, noter görevlisinin polis eşi tarafından darp edildiğini iddia etmişti. Uğradıkları darp sonucu ayağının kırıldığını ve gözlerinin morardığını kaydeden Fatma Ç., yanında bulunan kızının da kulak zarının patladığını ve oğlunun gözaltına alındığını ileri sürmüştü. Olaya ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamera görüntülerinde ise Fatma Ç. ve ailesinin noter görevlisi ile tartıştığı anlar yer alıyor. Daha sonra noter görevlisinin polis eşinin geldiği, Fatma Ç. ve ailesinin polise saldırarak darp ettiği görülüyor. Kavga sırasında Fatma Ç.'nin ailesinden bir şahsın elinde bıçak olduğu dikkat çekiyor. Tüm kavga
anları kameralarca saniye saniye kaydedildi.
Öte yandan, Fatma Ç.'nin emniyette tehdit, dolandırıcılık gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 07:11 Kaynak: İHA
Vekalet İşlemleri İçin Gittiği Noterde Dayak Yedi
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