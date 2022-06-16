Notere yeni aldığı aracı için gitmişti! Çıkışta ise kaza yaptı - Son Dakika
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Notere yeni aldığı aracı için gitmişti! Çıkışta ise kaza yaptı

16.06.2022 00:47

Gaziantep'te yeni aldığı aracı için notere giden sürücü, işlemlerin ardından sola dönüşün yasak olduğu kavşaktan sola dönmeye kalkınca kaza yaptı. Olayda iki sürücü de hafif yaralandı.

Şehitkamil ilçesinde caddede seyir halinde olan ticari araç, sola dönüşün yasak olduğu kavşaktan sola dönmeye kalktı. O sırada trafik lambalarının yeşil yanması üzerine karşı şeritten hareketlenen otomobil, sola dönüş alan ticari araca çarptı.

Noterden aracın devrini aldıktan dakikalar sonra kaza yaptı

YAN YATARAK DURABİLDİ

Kavşakta yaşanan çarpışma sonucu devrilip sürüklenen ticari araç, yan yatarak durabildi. Kazada devrilen aracın sürücüsü yaralanırken iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Noterden aracın devrini aldıktan dakikalar sonra kaza yaptı

HAFİF SIYRIKLARLARLA ATLATTI

Kazadan dolayı yoldaki bir şerit trafiğe kapanırken ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi ve trafik polisi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi hafif yaralanan sürücüye müdahale etti. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan sürücü hastaneye gitmeyi reddederken, trafik polisleri yolda güvenlik önlemi aldı.

Noterden aracın devrini aldıktan dakikalar sonra kaza yaptı

NOTERDEN ÇIKTIKTAN DAKİKALAR SONRA KAZA YAPTI

Kazada devrilen hafif ticari aracın sürücüsünün aracı yeni satın aldığı öğrenildi. Noterden devrini aldıktan dakikalar sonra kaza geçiren araç sürücüsü büyük üzüntü yaşadı.

Notere yeni aldığı aracı için gitmişti! Çıkışta ise kaza yaptı
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Kaynak: İHA

Şehitkamil, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Notere yeni aldığı aracı için gitmişti! Çıkışta ise kaza yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Notere yeni aldığı aracı için gitmişti! Çıkışta ise kaza yaptı - Son Dakika
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