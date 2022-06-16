Kazadan dolayı yoldaki bir şerit trafiğe kapanırken ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi ve trafik polisi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi hafif yaralanan sürücüye müdahale etti. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan sürücü hastaneye gitmeyi reddederken, trafik polisleri yolda güvenlik önlemi aldı.

Kavşakta yaşanan çarpışma sonucu devrilip sürüklenen ticari araç, yan yatarak durabildi. Kazada devrilen aracın sürücüsü yaralanırken iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Şehitkamil ilçesinde caddede seyir halinde olan ticari araç, sola dönüşün yasak olduğu kavşaktan sola dönmeye kalktı. O sırada trafik lambalarının yeşil yanması üzerine karşı şeritten hareketlenen otomobil, sola dönüş alan ticari araca çarptı.

Kaynak: İHA

Şehitkamil, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Notere yeni aldığı aracı için gitmişti! Çıkışta ise kaza yaptı - Son Dakika

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