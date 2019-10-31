Noterler Birliği ile Adalet Akademisi arasında iş birliği protokolü

Türkiye Noterler Birliği ile Türkiye Adalet Akademisi arasında hakim, savcılık ve noterlik mesleğinin geliştirilmesi için eğitim iş birliği protokolü imzalandı.

Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Cin, birlik binasında düzenlediği basın toplantısında, iş birliği protokolünün, hakim ve savcılar ile noterlere yönelik meslek öncesi ve meslek içi eğitimleri kapsadığını söyledi.

Mesleğe yeni adım atan noterlerin oryantasyon eğitimlerinin başladığını ifade eden Cin, Türkiye Noterler Birliği ile Türkiye Adalet Akademisi arasında hakim, savcılık ve noterlik mesleğinin geliştirilmesi için eğitim iş birliği protokolünün imzalandığını dile getirdi.

Önemli bir iş birliği yaptıklarını kaydeden Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir de Türkiye'de hukuk alanında hukuk kültürünün daha güçlü şekilde oluşması için bu protokolü önemsediklerini vurguladı.

Türkiye'de hukuk alanının temel aktörlerinin başında hakim ve savcıların yanı sıra hukukçu ve noterlerin geldiğine işaret eden Özdemir, "Bugün bu protokolü yaparak noterlerle hakim savcıların ortak konulara ilişkin meslek içi eğitim programlarının önünü açacağız." dedi.