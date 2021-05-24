Noterler saat kaçta açılıyor? Noterler açık mı? Noterler kaçta kapanıyor? - Son Dakika
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Noterler saat kaçta açılıyor? Noterler açık mı? Noterler kaçta kapanıyor?

24.05.2021 09:38
Noterler saat kaçta açılıyor? Noterler açık mı? Noterler kaçta kapanıyor?

Noterler kaçta açılıyor? Noterler açık mı, kaça kadar açık? 24 Mayıs noterler açık mı? Soruları normalleşme kararı sonrası araştırılıyor. Artan vakalarla birlikte uygulanmaya başlayan 17 günlük tam kapanma sona erdi. İçişleri Bakanlığı bu nedenle kademeli normalleşme genelgesi yayımladı. İşte noterlerin çalışma saatleri ile ilgili detaylar...

Noterler kaçta açılıyor? Noterler açık mı, kaça kadar açık? İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak. İşte detaylar...

NOTERLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı tam kapanma genelgesinde muaf listesindeki yerler ve kişilerde nöbetçi noterler ile buralarda çalışanlar yer alıyor.

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak tam kapanma sürecinde, hizmete yetecek kadar noterin açık olacağını aktardı.

Cin, yaptığı açıklamada, "Kapanma döneminde sınırlı sayıda olmak üzere hizmete yetecek kadar noterimiz, nöbetçi noterlik olarak görev yapacak. Küçük ilçelerde bir noter, büyük yerlerde daha fazla noter olacak şekilde hizmetin devamı için vatandaşların acil işlerini görmek üzere noterliklerimiz hizmet verecek." ifadelerini kullandı.

NOTERLER ÇALIŞMA SAATLERİ

Noterler 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet verecek.

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