Noterlerde güvenli ödeme dönemi başladı - Son Dakika

ADALALET Bakanı Abdulhamit Gül, Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikle, ikinci el araç satışlarında güvenli ödeme yönetiminin zorunlu hale getirildiğini bildirdi.

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, noterlerde 3 Şubat 2020'de başlayan güvenli ödeme sisteminin, yeni yönetmelikle zorunlu hale getirildiğini aktardı. Bakan Gül, "3 Şubat'ta tüm noterlerde uygulamaya başlayan güvenli ödeme sistemi, bugün Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikle, ikinci el satışlarında zorunlu hale geldi. İşlem güvenliğinin tesis edecek olan uygulama vatandaşlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.Sistemle dolandırıcılıkların önüne geçilmesi hedefleniyor. Satış sürecinde aracın bedeli güvenli ödeme yapacak bir banka hesabında tutulacak, işlem gerçekleştikten sonra bedel satıcının hesabına aktarılacak.

- Ankara