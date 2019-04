Noterlerde Hafta Sonu Nöbeti Başladı

Vatandaşların talepleri doğrultusunda Adalet Bakanlığı tarafından yürürlüğe giren 'nöbetçi noter' uygulaması başladı. Artık Türkiye genelindeki her şehirde tüm noterler dönüşümlü olarak hafta sonu açık olacak. Bu hafta sonu ilk kez uygulanan nöbetçi noter uygulaması ile noter çalışanları sabah 09: 00 ile akşam 17: 00 saatleri arası mesai yapacak. Şehirdeki tüm noterler her hafta sonu dönüşümlü olarak nöbet tutacak. Bu uygulama ile vatandaşların daha kolay ve hızlı bir şekilde işlemlerini tamamlamaları hedefleniyor."SABAH 09: 00'DAN AKŞAM 17: 00'A KADAR NÖBETÇİYİZ" Eskişehir 'de bugün ilk nöbeti tutan Eskişehir 8'inci Noter Başkatibi Sinan Eroğlu, tüm Türkiye genelinde başlayan bu uygulama sebebiyle memnun olduklarını dile getirerek, "Adalet Bakanlığımız tarafından, vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda böyle bir uygulamaya gidildi. Bence de çok iyi oldu. Biz çalışanlar açısından cuma ve pazartesi günlerinin şişkinliği gitmiş oldu. Sistemlerimiz ona göre rahat çalışacak. Şehir dışından gelen vatandaşlar için de gayet emniyetli ve güvenli bir şekilde alışveriş yapıp, noterlerde devir teslim işlemlerini tamamlayabilecekler. Bu şekilde Türkiye'nin dört bir yanında şuanda noterlerimiz nöbetçilik görevlerini yapmakta. Her hafta sonu bir başka noterimiz sırayla nöbetçilik görevini yapacak. Sabah 09: 00'dan akşam 17: 00'a kadar nöbetçiyiz" şeklinde konuştu.(Murathan Yıldırım - Moshiur Rahman/İHA)