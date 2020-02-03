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Noterlik işlemlerinde güvenli ödeme dönemi başlıyor
12 dakika önce
Adalet Bakanlığının yeni uygulamalarından birisi olan Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi uygulaması bugün itibarıyla yurt genelinde başladı.
Adalet Bakanlığının yeni uygulamalarından birisi olan Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi uygulaması bugün itibarıyla yurt genelinde başladı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 07:58
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