Noterlik işlemlerinde güvenli ödeme dönemi başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Noterlik işlemlerinde güvenli ödeme dönemi başlıyor - Son Dakika Ekonomi

Noterlik işlemlerinde güvenli ödeme dönemi başlıyor

12 dakika önce

Adalet Bakanlığının yeni uygulamalarından birisi olan Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi uygulaması bugün itibarıyla yurt genelinde başladı.

Noterlik işlemlerinde güvenli ödeme dönemi başlıyor, System.String[]

Adalet Bakanlığının yeni uygulamalarından birisi olan Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi uygulaması bugün itibarıyla yurt genelinde başladı.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 07:58 
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