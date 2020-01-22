Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemleri Tanıtım Toplantısı - Dursun Cin - Son Dakika
Son Dakika Güncel Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemleri Tanıtım Toplantısı - Dursun Cin - Son Dakika

Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemleri Tanıtım Toplantısı - Dursun Cin

6 saat önce

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, Hakimevi'nde düzenlenen "Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemleri Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, Hakimevi'nde düzenlenen "Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemleri Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.

Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemleri Tanıtım Toplantısı - Dursun Cin

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:34 Kaynak: AA
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