Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemleri Tanıtım Toplantısı - Dursun Cin - Son Dakika

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Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemleri Tanıtım Toplantısı - Dursun Cin
6 saat önce
Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, Hakimevi'nde düzenlenen "Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemleri Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:34 Kaynak: AA
Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, Hakimevi'nde düzenlenen "Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemleri Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.
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