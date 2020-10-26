Noterliklerde randevu ve internet üzerinden işlem uygulaması başladı - Türkiye Noterler Birliği Başkanı Cin - Son Dakika

Noterliklerde randevu ve internet üzerinden işlem uygulaması başladı - Türkiye Noterler Birliği Başkanı Cin

26.10.2020 12:31

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, vatandaşların noterlik işlemleri için internet üzerinden randevu alabilmelerini, bazı işlemlerin noterliklere gidilmeden yapılmasını sağlayan "e-Noter" uygulamasının bugün başladığını bildirdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, vatandaşların noterlik işlemleri için internet üzerinden randevu alabilmelerini, bazı işlemlerin noterliklere gidilmeden yapılmasını sağlayan "e-Noter" uygulamasının bugün başladığını bildirdi.

Gül, Ankara Hakimevi'nde düzenlenen "Noterliklerde Dijital Dönüşüm e-Noter Uygulamaları Tanıtım Toplantısı"nda, noterlerin adalet sisteminin önemli paydaşları arasında bulunduğunu belirtti.

Noterlerin, birçok ihtilafın yargıya gelmeden çözüme kavuşturulması, yargıya intikal edenlerin de gecikmeden sonuçlandırılması misyonunu üstlendiğinin altını çizen Gül, bağımsız, tarafsız, mesleki yetkinliği güçlü noterlik sisteminin hukuki hizmetlerin kaliteli şekilde sunulmasına katkı sunacağını dile getirdi.

Gül, 2019-2020 arasında toplam 319 yeni noterlik kurulduğunu, 2002 yılında 1231 olan noter sayısının yüzde 83 artışla 2 bin 250'ye ulaştığını aktardı.

Geçen yılın nisan ayından itibaren hafta sonu nöbetçi noterlik uygulamasının hayata geçtiğini hatırlatan Gül, nöbetçi noterliklerde 810 bin 448 işlemin yapıldığını anlattı.

Abdulhamit Gül, 6 Nisan 2019'da yurt dışındaki noterlik işlemlerinin Türkiye'de yetkilendirilen kişiler aracılığıyla alınmasının da sağlandığını, bu kapsamda 30 bin 361 işlem gerçekleştirildiğini söyledi.

Noter ücretlerinin kredi kartı ya da banka kartıyla ödenmesine de 3 Şubat 2020'den itibaren başlandığını vurgulayan Gül, 1 milyon 650 bin işlemin de bu yolla yapıldığına işaret etti.

Bakan Gül, noterliklerdeki güvenli ödeme sistemi uygulamasının da sahteciliği, dolandırıcılığı önlediğini vurguladı.

Dijital kimlik doğrulama kapsamındaki çalışmalara da değinen Gül, kimlik kartı çiplerinde bulunan verilerin noterliklerdeki cihazlara aktarılmasına devam edildiğini, sıfır riskle işlemlerin güvenli şekilde yapılmasının sağlanacağını belirtti.

"Vatandaşların zaman kaybetmesinin önüne geçilecek"

Adalet Bakanı Gül, şöyle devam etti:

"Bugün 'e-Noter' uygulamasıyla vatandaşlarımıza ve noterliklerimize yeni kolaylıklar getiriyoruz. Vatandaşlarımız, 'e-Noter' uygulamasıyla Türkiye Noterler Birliğinin internet sayfasından 7 gün 24 saat randevu alma imkanına sahip olacak. Vatandaşlarımız cep telefonu, bilgisayar üzerinden üyelik şartı aranmadan istediği noterlikten randevu alabilecektir. Böylece, vatandaşların zaman kaybetmesinin önüne geçilecektir. e-Noter uygulaması kapsamında noterliklere gitmeden ihbarname, ihtarname, çeviri gibi işlemler 'e-İmza' ile gerçekleştirilebilecek. Ayrıca noterliğe gidilmeden önce hangi işlem tesis edilecekse onlarla ilgili talepler, bilgiler iletecek vatandaşlar noterliğe gittiğinde hazır işlemle karşılaşacak, imzasını atarak işlemini gerçekleştirecek."

"e-Noter" uygulamasından avukatların da yararlanabileceğini söyleyen Gül, avukatların bürolarından anında noter işlemlerini yerine getirebileceğinin altını çizdi.

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nın getirildiğini hatırlatan Gül, noter olmak isteyenlerin de hukuk fakültesinden mezun olanların bu sınavda başarılı olduktan sonra noterlik için yapılacak sınava gireceğine, bunun da niteliği artıracağına dikkati çekti.

Abdulhamit Gül, noterlik hizmetlerinin yetkisinin genişletilmesine yönelik de çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Yargının iş yükünü azaltacak, vatandaşların hizmetleri daha kaliteli almasını sağlayacak şekilde noterlerimizin yetkisinin genişletilmesinin doğru olduğuna inanıyoruz. Bazı çekişmesiz yargı işlerinin, henüz davanın açılmamış olduğu dönemle sınırlı olmak üzere delil tespitinin noterlikler tarafından yapılabilmesi, tapu işlemleri gibi bazı işlemlerin de güven duyulan noterlik hizmetleri tarafından yapılabilmesinin doğru ve faydalı olacağına inanıyoruz."

Noterlik mesleğinin çıtasının yükselmesine katkı sunacaklarına işaret eden Gül, noterliğin bir güven ve istikrar kurumu olduğunu kaydetti.

"Dijital dönüşüm sürecek"

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin ise noterlik hizmetlerinde bugüne kadar yapılanları anlattı.

"e-Noter" uygulaması kapsamında vatandaşların Türkiye Noterler Birliğinin internet sitesi üzerinden "e-Randevu" bölümünden noterlik işlemleri için randevu alabileceğini belirten Cin, ihbarname, ihtarname, çeviri gibi işlemlerin Türkiye Noterler Birliği Bilişim Sistemi'ne üye olma ve e-imza şartıyla internet üzerinden yapılabileceğini bildirdi.

Başkan Cin, noterliklerde dijital dönüşümün süreceğini sözlerine ekledi.

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar ise "e-Noter" uygulamasının işlemlerin hızlı ve güvenli gerçekleştirilmesini sağlayacağını söyledi.

Programa, Adalet Bakan Yardımcıları, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz ve yargı mensupları katıldı.

Noterliklerde randevu ve internet üzerinden işlem uygulaması başladı - Türkiye Noterler Birliği Başkanı Cin
Noterliklerde randevu ve internet üzerinden işlem uygulaması başladı - Türkiye Noterler Birliği Başkanı Cin
Noterliklerde randevu ve internet üzerinden işlem uygulaması başladı - Türkiye Noterler Birliği Başkanı Cin
Noterliklerde randevu ve internet üzerinden işlem uygulaması başladı - Türkiye Noterler Birliği Başkanı Cin

Abdülhamit Gül, Resmi Gazete, Türkiye, Noter, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Noterliklerde randevu ve internet üzerinden işlem uygulaması başladı - Türkiye Noterler Birliği Başkanı Cin - Son Dakika

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